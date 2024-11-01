edición general
Rosa Montaña, médico y experta en ventas: "Estamos en un país que si ganas 2.500-3.000 euros al mes te crees la hostia, pero realmente eres bastante mediocre"

Para Montaña, esta diferencia entre venderse y mendigar radica en el control de la negociación: "Cuando tú te vendes, tú marcas tus límites, marcas tus precios, sabes qué es lo que quieres. Y cuando mendigas, lo que haces es que el otro te compra". En esa línea, cuestiona el desconocimiento generalizado sobre el salario por hora real. "Un médico viene a ganar 11 euros la hora reales. Y hay gente que en sus trabajos pueden estar ganando unos 1.500 euros al menos, que algunos dirán: 'Hombre, no está mal'. Ya, pero échale las horas",

Mark_
Es que no quiero ser la hostia, quiero vivir tranquilo y en España con entre 2500 y 3000 euros al mes, si no tienes muchos gastos o bien si los tienes pero tienes pareja y juntas dos sueldos, puedes vivir muuuy tranquilo. Pesados.
3 K 45
hdblue
Rosa Montaña, médica y experta en noseque. Pero sin conocimientos básicos de estadistica:

El sueldo mediano en España son 24k brutos, unos 1.602,0 netos en 12 pagas. Así que para ser un mediocre debes de cobrar entre 1200 y 1800.
Estadísticamente hablando.

Ahora bien. Si cobras 3k limpios al mes, tienes un buen sueldo pero eres un asalariado de mierda más que no tienes donde caerte muerto.
2 K 41
Veo
En España lo que pasa es que damos demasiada importancia a vender y muy poca a trabajar bien... y cuando digo "damos" me refiero especialmente a los empresarios. Por eso, en general, un comercial está mejor valorado que un técnico, y por eso es más importante venderte a tu jefe que hacer bien tu trabajo, porque tú jefe valora que sepas venderte, no que sepas trabajar.
2 K 38
Vamohacalmano
#1 Los jefes valoramos que el engranaje que es una empresa funcione. Sin el comercial el técnico no tendría trabajo. Sin el técnico el comercial no tendría nada que vender. Si el comercial hace su trabajo mal las ventas te hacen perder dinero, si el técnico hace su trabajo mal el servicio te hace perder dinero. Por eso es importante en puestos de responsabilidad saber hacer ambas cosas.
0 K 6
Veo
#7 Ya bueno, por eso los mejores pagados y con mejores condiciones siempre son los técnicos...

Anda, que si, que eres un jefe muy justo y todo eso, pero no te hagas trampas al solitario.
1 K 15
Vamohacalmano
#14 No se si soy justo o no soy justo, eso te lo tienen que decir las personas que tengo en mi equipo. Solo te doy el punto de vista de una persona que ha pasado por técnico, por desarrollo de negocio y ahora en dirección. Y no, de normal la gente buena de ventas gana bastante más que un técnico.
0 K 6
Veo
#16 Al final estamos de acuerdo.
1 K 14
Vamohacalmano
#17 No veo por qué no íbamos a estarlo.
1 K 14
kilometro80
#1 Jobs vs Wozniak
0 K 9
enochmm
¿Qué mierda es esta de insultar dependiendo de tu sueldo?

mediocre
Del lat. mediocris.
1.adj. De calidad media.
2.adj. De poco mérito, tirando a malo.
1 K 34
Gry
Depende de con quién te compares, con un sueldo de 3.000 € estás holgadamente en el top 10% de personas con mayores ingresos del planeta.
1 K 31
EISev
#3 si son netos en 14 pagas ya es el 5% mayor salario en España

Pero las familias ricas de verdad no tienen sus ingresos en forma de salarios, sino de rentas, dividendos etc.
2 K 42
Tertuliano_equidistante
#5 Eso te hace estar en el top, pero no hace que el sueldo deje de ser mediocre.
Quitando el 1 o 2%, del 3% para abajo es mediocridad. En españa solo viven realmente bien los que están en el mundo corporativo, los profesionales liberales y los empresarios con éxito (porque ser empresario no te hace rico por decreto).
0 K 10
EISev
#11 ya, eso he dicho.

Alguien que cobra 100.000€ tipo directivo en multinacional farmacéutica es una minucia comparado con alguien que simplemente tiene tierras de la familia y herencia en el horizonte
0 K 16
tpm1
Ese titular me sonaba a vendedora de humo, una visita a sus redes me lo ha confirmado.
2 K 26
Josecoj
Pues imagínate el que gane 1.200€ lo jodido que lo tiene
2 K 26
Torrezzno
Mucho odio tiene la Rosa esta. Menuda pájara
0 K 20
Vamohacalmano
En realidad si usamos el significado de la palabra "mediocre" al pie de la letra, con 2500 - 3000 EUR no eres para nada mediocre. Para ser experta en ventas no es que sepa hablar muy bien.
1 K 19
JuanCarVen
#6 Es un salario mediocre lo mires como lo mires, que los haya peores no lo hacen pasar de mediocre.
0 K 12
Shuquel
Me imagino que no será lo mismo 3000€ en Madrid que en Logroño
1 K 19
Graffin
#8 A eso venía, y ya lo has dicho tu.
0 K 9
Kuruñes3.0
Mediocre es alguna imbécil aunque gane 100.000, y me puede comer el rabo. Aunque fijo que ni para eso vale.

PD: Socorrito.  media
0 K 7

