Rosa Montaña, médico y experta en ventas: "Estamos en un país que si ganas 2.500-3.000 euros al mes te crees la hostia, pero realmente eres bastante mediocre"

Para Montaña, esta diferencia entre venderse y mendigar radica en el control de la negociación: "Cuando tú te vendes, tú marcas tus límites, marcas tus precios, sabes qué es lo que quieres. Y cuando mendigas, lo que haces es que el otro te compra". En esa línea, cuestiona el desconocimiento generalizado sobre el salario por hora real. "Un médico viene a ganar 11 euros la hora reales. Y hay gente que en sus trabajos pueden estar ganando unos 1.500 euros al menos, que algunos dirán: 'Hombre, no está mal'. Ya, pero échale las horas",
El sueldo mediano en España son 24k brutos, unos 1.602,0 netos en 12 pagas. Así que para ser un mediocre debes de cobrar entre 1200 y 1800.
Estadísticamente hablando.
Ahora bien. Si cobras 3k limpios al mes, tienes un buen sueldo pero eres un asalariado de mierda más que no tienes donde caerte muerto.
Anda, que si, que eres un jefe muy justo y todo eso, pero no te hagas trampas al solitario.
mediocre
Del lat. mediocris.
1.adj. De calidad media.
2.adj. De poco mérito, tirando a malo.
Pero las familias ricas de verdad no tienen sus ingresos en forma de salarios, sino de rentas, dividendos etc.
Quitando el 1 o 2%, del 3% para abajo es mediocridad. En españa solo viven realmente bien los que están en el mundo corporativo, los profesionales liberales y los empresarios con éxito (porque ser empresario no te hace rico por decreto).
Alguien que cobra 100.000€ tipo directivo en multinacional farmacéutica es una minucia comparado con alguien que simplemente tiene tierras de la familia y herencia en el horizonte
