Ronald Purser: “La IA está destruyendo la universidad y el aprendizaje”

Ronald Purser, académico y crítico de la mercantilización educativa, sostiene que la inteligencia artificial no solo está alterando la práctica docente, sino erosionando las bases mismas sobre las que se sostiene el aprendizaje universitario. Su denuncia es frontal: la IA no complementa la educación; la está vaciando desde dentro. Y lo hace, según Purser, en un momento de fragilidad institucional que facilita su avance. El ecosistema educativo se ha degradado a un sistema donde“Los profesores simulan enseñar y los estudiantes simulan aprender”.