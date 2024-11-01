edición general
Ronald Purser: “La IA está destruyendo la universidad y el aprendizaje”

Ronald Purser: “La IA está destruyendo la universidad y el aprendizaje”

Ronald Purser, académico y crítico de la mercantilización educativa, sostiene que la inteligencia artificial no solo está alterando la práctica docente, sino erosionando las bases mismas sobre las que se sostiene el aprendizaje universitario. Su denuncia es frontal: la IA no complementa la educación; la está vaciando desde dentro. Y lo hace, según Purser, en un momento de fragilidad institucional que facilita su avance. El ecosistema educativo se ha degradado a un sistema donde“Los profesores simulan enseñar y los estudiantes simulan aprender”.

14 comentarios
#6 NanakiXIII
En realidad la IA es increíble para educación. Puede enseñarte a hacer cosas, explicarlas, desglosártelas, ponerte mil ejemplos, hacer demostraciones,... el problema no es la IA sino lo que nos gusta a los estudiantes aprobar sin tanto esfuerzo.
#8 RaulUrdaci *
#6 Ello es cierto, pero obliga a replantear el papel del profesor, el sistema de evaluación.... Los cambios serán profundos. Por poner un ejemplo, hay grados como el derecho.... ¿De qué sirve memorizar el derecho romano, y muchas otras cosas, cuando una IA te da en segundos toda la información?
JackNorte #11 JackNorte
Las limitaciones del uso de una nueva herramienta , depende mas del aprendizaje de quien la use.
Esta nueva herramienta permite que usuarios sin conocimiento conseguir resultados casi profesionales.
Y permite a gente con conocimientos profesionales , gestionar procesos de forma automatica incrementando , las cosas que pueden hacer en menos tiempo.
Para uso normal no experimental, poder comunicarte en casi todos los idiomas en la actualidad sin apenas esfuerzo es algo irreal.
Pero todo esta en evolucion acelerada, lo que se opine hoy incluso tenendo algo de criterio y conocimiento quizas en dos meses sera absurdo.
Se esta invirtiendo tanto , que lo raro seria ir para atras.
powernergia #12 powernergia
#10 Bueno, todo tiene que ver, y sin duda hay una revalorización del trabajo "manual" pero la FP se convirtió en un gran negocio hace tiempo, al menos lo que conozco en Madrid.

6000€/curso ya no es tan raro.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
claro, claro, que antes de la IA la Universidad, especialmente la pública, era un oasis donde lucía el mérito, la profesionalidad, la igualdad y blablablá... y ha tenido que venir la IA para joderlo todo, con lo bien que estaba! (ironic mode on)
powernergia #7 powernergia
#4 "la IA nos va a hacer trabajar para ofrecer algo diferencial."

En la cola del paro podemos pensar en hacer alguna artesanía para mercadillos.

Ah no! Que eso lo hacen los chinos más barato.

Estamos jodidos.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 me refería específicamente a las universidades. Pero tienes razón que no está bien explicado.
#10 RaulUrdaci
#7 Tal vez el creciente interés de la inversión privada en centros de FP tenga algo que ver con ello... Trabajos que la IA no es capaz de hacer.
Robus #13 Robus *
Depende de como hagan los examenes.

Si los haven como en mi época que te dejaban llevar los apuntes y solo aprobaba un 20% de los matriculados, no les va a afectar mucho la IA, o lo sabes hacer, o no.
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
powernergia #3 powernergia
La IA lo va a machacar todo para beneficio de unos pocos.
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Traducción: la IA nos va a hacer trabajar para ofrecer algo diferencial.

#3 la IA te la puedes instalar en tu casa.
#14 pirat
El problema de la IA es que se retroalimenta de su propia producción y errores, en una especie de canibalismo de resultados necesariamente indeseados.
#2 La_fruta_de_ayuso
es lo que interesa, una sociedad de imbeciles como la peli de idiocracia
