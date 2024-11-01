Ronald Purser: “La IA está destruyendo la universidad y el aprendizaje”

Ronald Purser, académico y crítico de la mercantilización educativa, sostiene que la inteligencia artificial no solo está alterando la práctica docente, sino erosionando las bases mismas sobre las que se sostiene el aprendizaje universitario. Su denuncia es frontal: la IA no complementa la educación; la está vaciando desde dentro. Y lo hace, según Purser, en un momento de fragilidad institucional que facilita su avance. El ecosistema educativo se ha degradado a un sistema donde“Los profesores simulan enseñar y los estudiantes simulan aprender”.
Esta nueva herramienta permite que usuarios sin conocimiento conseguir resultados casi profesionales.
Y permite a gente con conocimientos profesionales , gestionar procesos de forma automatica incrementando , las cosas que pueden hacer en menos tiempo.
Para uso normal no experimental, poder comunicarte en casi todos los idiomas en la actualidad sin apenas esfuerzo es algo irreal.
Pero todo esta en evolucion acelerada, lo que se opine hoy incluso tenendo algo de criterio y conocimiento quizas en dos meses sera absurdo.
Se esta invirtiendo tanto , que lo raro seria ir para atras.
6000€/curso ya no es tan raro.
En la cola del paro podemos pensar en hacer alguna artesanía para mercadillos.
Ah no! Que eso lo hacen los chinos más barato.
Estamos jodidos.
Si los haven como en mi época que te dejaban llevar los apuntes y solo aprobaba un 20% de los matriculados, no les va a afectar mucho la IA, o lo sabes hacer, o no.
#3 la IA te la puedes instalar en tu casa.