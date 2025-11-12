edición general
8 meneos
16 clics
Rodolfo Martín Villa declarará como imputado medio siglo después por el asesinato de Teófilo del Valle

Rodolfo Martín Villa declarará como imputado medio siglo después por el asesinato de Teófilo del Valle

Su comparecencia tendrá lugar de manera telemática el mediodía del próximo miércoles 19 de noviembre, en los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid.

| etiquetas: rodolfo martín villa , teófilo del valle , imputado , asesinato
7 1 0 K 92 actualidad
1 comentarios
7 1 0 K 92 actualidad
Milmariposas #1 Milmariposas
A ver si esta vez es la buena! Cruzo los dedos!
0 K 13

menéame