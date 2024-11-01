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Roba un coche, se queda sin combustible en la autovía en Nerja y muere arrollado por un camión

Roba un coche, se queda sin combustible en la autovía en Nerja y muere arrollado por un camión

El turismo que conducía el fallecido, un hombre de 33 años y de origen ecuatoriano, se paró en el carril derecho sin luces ni señalización

| etiquetas: robo , coche , autovía , gasolina , fallecido
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3 comentarios
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#1 pandasucks
la baliza
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#2 mcfgdbbn3
#1: Hubiera ayudado, desde luego, y los intermitentes también.
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menéame