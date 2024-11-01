Rita Maestre denuncia ante la Policía haber sido acosada en su casa tras la difusión de su dirección en anuncios falsos de servicios sexuales

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acaba de revelar en sus redes sociales que desde hace casi un año sufre acosos continuados en el portal de su casa, con hombres llamando a la puerta o que acuden borrachos al hogar, donde convive con su pareja e hijas. La concejala de la oposición explica que alguien publicó su dirección en un portal de Internet indicando que allí se ofrecen servicios sexuales. Maestre afirma en un vídeo, difundido esta mañana, que el caso lleva tiempo en manos de la Policía…