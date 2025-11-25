edición general
Richard Gere: “Nuestra realidad no es tan diferente a la de las personas sin hogar. Todos podemos acabar así.

El actor presenta el documental ‘Lo que nadie quiere ver’, rodado en España con personas sin techo, y lamenta que cada vez sea más peligroso pronunciarse en EE UU. “Yo no existo en este mundo. A lo mejor, muerto estoy más tranquilo”, explica Javier al recordar lo que sentía durante el tiempo —más de dos años— que vivió en la calle. Lo hace en el documental Lo que nadie quiere ver, realizado por el actor Richard Gere y su esposa, Alejandra, junto a la entidad sin ánimo de lucro Hogar Sí, con la que colaboran desde hace 10 años....

"Cuando investigaba para hacer la película [Invisibles, de 2014, donde interpreta a un hombre que termina durmiendo en la calle], estuve en un refugio para gente sin hogar en Nueva York. Intenté pasar desapercibido. Tenían que llegar (las personas sin hogar) a las siete porque si lo hacían más tarde, no les permitían quedarse a dormir. Empezó a llegar gente y se me acercó un hombre. Me miró y me dijo: ‘¡Richard!’ Yo pensé: ‘Oh, he sido descubierto’.…   » ver todo el comentario
