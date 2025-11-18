El Rey Juan Carlos acepta la comida en El Pardo y reivindica su legado

Felipe VI se reencontrará con su padre este sábado salvo “imprevistos de última hora”, según fuentes cercanas al Rey Juan Carlos. Arranca una semana potente de actos para catapultar a los españoles a nuestro pasado y afianzar los valores democráticos. Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco, y el día 22 la proclamación del Rey Juan Carlos como Rey de España, y con ello, la llegada de la democracia. Pese a que el padre de Felipe VI fuera el artífice de la transición política hacia el sistema que impera en nuestros días,...
| etiquetas: ex rey , juancarlos , comida , con su hijo , en el pardo
No veo por qué hay que conmemorarlo...
(por no hablar de la amante embarazada que acabó misteriosamente cayéndose de un balcón)
Que quede bien claro que Felipe VI es heredero de Juan Carlos I y de forma transitiva del régimen ilegitimo y criminal de Francisco Franco.
A ver si alguna vez en España llega a haber una mayoría democrática en el Parlamento y mandan a los Borbones de una vez a las cloacas de la historia.