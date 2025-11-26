edición general
El rey emérito, en la televisión francesa: “No me arrepiento. Espero que el pueblo español comprenda lo que hice”

“¿Tendría más cuidado ahora?”. “Sí, naturalmente”, responde Juan Carlos I en una entrevista en ‘France 3′. La entrevista, realizada por el periodista Stéphane Bern en Abu Dabi, se emitirá este miércoles por la noche.

Supercinexin #1 Supercinexin
Pobre hombre, lo que ha tenido que sufrir por ¡España! Putos desagradecidos sois, coño.
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#1 "Lo volveria a hacer" le ha faltado decir
Supercinexin #14 Supercinexin
#13 ¡Ho tornarem a Fer! :troll:
yoma #4 yoma
Comprendemos perfectamente lo que ha hecho, no somos tontos. :troll:
jonolulu #2 jonolulu
Ha mentido hasta cuando pidió perdón
toshiro #6 toshiro
Como se va a arrepentir un psicópata??.

Que me expliquen a mí que tipo de ser es un jambo que se carga a su hermano pequeño de un tiro en la cara a los 18 años y no solo no repudia las armas, si no que se convierten en su principal afición y deleite.
JackNorte #10 JackNorte *
De que se va a arrepentir si a salido impune, todos los ladrones que salen impunes no se arrepienten, y ya esta tenioendo mas cuidado poniendo su residencia fiscal donde es aun mas intocable dando acceso a su herencia producto del robo a sus descendientes sin ningun control
#7 poxemita
Si comprenderse se comprende, tenia una posición privilegiada y la aprovechó y por ponerse fino a follar con unas y otras y pillar pasta de donde fuese manchó la imagen de su reinado, que podría haber sido de los más importantes de la historia de España.

Vaya que la cagó cuando ejerció de rey clásico y no de jefe del estado.
Milmariposas #12 Milmariposas
Stéphane Bern, uno de los especialista en historia y periodista de casas reales conocidos, respetados y destacados de la televisión francesa, enmierdarse entrevistando al campechano? Se me acaba de caer un ídolo.

Bern, tú antes molabas!
pitercio #11 pitercio *
Claro, un malcriado ambicioso y salido, asesina a su hermano, traiciona a su padre, traiciona al país donde hereda un poder usurpado, se corrompe hasta la médula mientras presume de honesto, huye con el botín, se burla hasta de su presunta esposa y se queja de vicio, concretamente de viejo vicioso.
Ya lo creo que lo comprendo como pueblo español, pero seguro que me dejo muchas cosas.
Lutin #9 Lutin
Hizo el berraco y se comportó como un prepotente lujurioso aprovechándose de su posición y de su título, para satisfacer sus bajos instintos y lucrarse de forma desmedida.

Lo hemos comprendido Bribón de España.
#5 AlexGuevara
Menudo bribón! (Como buen Borbón)
#8 SantanaS
Qué pena, porque una buena parte de ese pueblo vasallo lo hará
