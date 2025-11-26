El rey emérito, en la televisión francesa: “No me arrepiento. Espero que el pueblo español comprenda lo que hice”

“¿Tendría más cuidado ahora?”. “Sí, naturalmente”, responde Juan Carlos I en una entrevista en ‘France 3′. La entrevista, realizada por el periodista Stéphane Bern en Abu Dabi, se emitirá este miércoles por la noche.
Que me expliquen a mí que tipo de ser es un jambo que se carga a su hermano pequeño de un tiro en la cara a los 18 años y no solo no repudia las armas, si no que se convierten en su principal afición y deleite.
Vaya que la cagó cuando ejerció de rey clásico y no de jefe del estado.
Bern, tú antes molabas!
Ya lo creo que lo comprendo como pueblo español, pero seguro que me dejo muchas cosas.
Lo hemos comprendido Bribón de España.