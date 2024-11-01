El Rey emérito, de cena con Rajoy, Zapatero, Aznar y Felipe González

La foto sobrecoge. Se puede ver a los cuatro presidentes de gobierno compartiendo mesa y mantel en Casa Lucio. La imagen, inédita hasta ahora se puede ver en la Galería Nikon de Madrid junto a muchas otras de importantes personalidades nacionales e internacionales que han pasado por el famoso mesón de Lucio Blázquez en la Cava Baja madrileña.
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Cuatro expresidentes y el jefe de estado cenando, con sus diferencias pero hay estaban, lo normal, vaya.
durosrotos!
Aunque también es cierto que era otra época y convenía llevarse bien con él.