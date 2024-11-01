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El Rey emérito, de cena con Rajoy, Zapatero, Aznar y Felipe González

El Rey emérito, de cena con Rajoy, Zapatero, Aznar y Felipe González

La foto sobrecoge. Se puede ver a los cuatro presidentes de gobierno compartiendo mesa y mantel en Casa Lucio. La imagen, inédita hasta ahora se puede ver en la Galería Nikon de Madrid junto a muchas otras de importantes personalidades nacionales e internacionales que han pasado por el famoso mesón de Lucio Blázquez en la Cava Baja madrileña.

| etiquetas: juan carlos i , monarquía , presidentes de gobierno
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12 comentarios
3 1 0 K 34 politica
#1 candonga1
A las mariscadas!!!
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vicvic #8 vicvic *
Hombre, Zapatero da un poco de cosíca, pero tampoco sobrecoge :troll:.

Cuatro expresidentes y el jefe de estado cenando, con sus diferencias pero hay estaban, lo normal, vaya.
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#9 fremen11
El demérito cenando con los golfos del país y ahora está de vacaciones en los países del golfo....como le gusta la golfería.....
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Veelicus #6 Veelicus
Solo veo una persona decente en la foto aparte de Lucio del que no se nada
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juancarlosonetti #12 juancarlosonetti
#6 Pues me da a mí que la única persona decente va a ser el Lucio.
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#2 BoosterFelix
No me extraña nadísima. Tres de ellos son monárquicos, y uno de ellos es republica-no.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
¡Y dos huevos duros rotos!
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siempreesverano #7 siempreesverano
La distancia entre los codos lo dice todo
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Spirito #10 Spirito
¡Zapatero! ¡Ni los toques! Que todos esos salieron ranas venenosas con la piel muy fina y mortal. o_o
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#11 slender_1
Curiosamente el más colega del Rey era el "socialista" Felipe.

Aunque también es cierto que era otra época y convenía llevarse bien con él.
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#4 no_data_found
¿Esta foto no había salido hace años?
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menéame