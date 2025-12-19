edición general
Revolución en las baterías: el sodio destrona al litio con cargas ultrarrápidas y resistencia al calor

En el centro de esta investigación está el llamado carbono duro, el material que actúa como electrodo negativo en las baterías de sodio-ion. Se trata de un tipo de carbono poroso y con baja cristalinidad, capaz de almacenar grandes cantidades de sodio en su estructura interna. Gracias a estas propiedades, las baterías de sodio-ion pueden alcanzar densidades energéticas cercanas a las de las baterías de litio actuales, algo impensable hace solo unos años. Esto las coloca en una posición mucho más interesante para aplicaciones exigentes.

#7 en codos y varas que sino no me arreglo xD
#7 SMI. Si tenes ganas de cachondeo, prueba a ponerlo en unidades de Plank, pero quiero cinco o seis cifras significativas.
densidades energéticas cercanas a las de las baterías de litio actuales

Respecto del peso? Del volúmen? De la implicación erótica?

Que me den las cifras y con las unidades correctas. Periodistas abstenerse.
#2 "Los iones de sodio son más grandes que los de litio, por lo que las baterías de iones de sodio también presentan voltajes y densidades de energía gravimétrica y volumétrica más bajos. Las baterías de iones de sodio suelen ofrecer entre 100 y 150 Wh/kg con un voltaje de funcionamiento de 2.8 a 3.5 V, lo que las equipara a algunas baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) en ciertas aplicaciones.

Si bien las baterías LFP aún están por debajo de los 200 Wh/kg, las de litio, níquel,

Si bien las baterías LFP aún están por debajo de los 200 Wh/kg, las de litio, níquel,

#2 Las de CATL y Huawei ya en periodo de producción en masa para este mes y comercialización para inicios del año que viene tienen 175 Wh/kg.

www.hibridosyelectricos.com/coches/catl-huawei-desafian-tesla-grandes-

Y lo mejor, funcionan bien hasta con -40 ºC. Lo que viene a ser la solución al gran problema de las baterías de litio actuales.
#4 Imagino que algo se me está escapando. Pero ¿quien se beneficia de que funcionen bien a -40 ºC? De gente de a pie que no viva en el circulo polar digo.
#5 "para inicios del año que viene tienen 175 kWh/kg."

Son Wh/kg. Si tuviera la cifra que pones seria 10 veces mas potente que la gasolina por el mismo peso.
#6 Corregido, gracias. Tenías toda la razón del mundo. Con esa densidad hasta se podrían hacer aviones hipersónicos eléctricos.

Se me fue la pinza. :-)

Se me fue la pinza. :-)
#2

¿lo quieres en bernabeus, cristianos ronaldos o celemines? xD xD
#7 son unos 50 cachopos a la hora, mas o menos, dependiendo de la calidad del cachopo... claro!!
El sodio nunca podrá destronar al grafeno, por lo menos en nuestros corazones
""El sodio se mueve más rápido

Los resultados fueron claros. La sodiación, es decir, la inserción de sodio en el electrodo, es intrínsecamente más rápida que la litación en ese mismo material. Mediante técnicas como la voltametría cíclica y la espectroscopia de impedancia electroquímica, los investigadores calcularon el coeficiente de difusión aparente, un parámetro que indica la velocidad a la que los iones se desplazan dentro del material.

En la mayoría de los casos,

