La revista italiana L'Espresso elige a Sánchez "hombre del año" y sus ministros se licuan de placer

El presidente del Gobierno es la "persona del año" según un semanario italiano y sus ministros se lanzan a reivindicarlo como un logro histórico.

etiquetas: l'espresso , pedro sánchez , persona del año , importancia , liderazgo , amado
7 comentarios
#5 Suleiman
Me encanta las lágrimas de la basura de libertad digital xD xD xD
Supercinexin #6 Supercinexin
Es un gran Presidente, en efecto, el mejor de los que ha habido en Democracia en España bastante de lejos.

Pero aunque fuera una mierda de tío como Abascal o un inútil y retrasado mental como Feijóo, merecería la pena haberle dado la portada de ésta revista sólo por ver a las huestes de esos dos mugiendo y bramando de rabia y dolor, como de hecho está pasando.
bronco1890 #3 bronco1890
"Persona dell´anno"
No me extraña, va de culo
DaniTC #2 DaniTC *
Podrían haber puesto que se hacían una paja, ya puestos. Echo de menos la sección "ética periodista" del CQC viejo xD
#7 NeuronaSur
No te lo crees ni tú. Es más, ni tu te lo crees.
#4 Cincocuatrotres
El dueño de la revista es un mafias, es el hombre del año para el dueño mafioso, no más.
Spirito #1 Spirito *
Es resultón, han matizado. xD

Bueno, a mí me agrada Sánchez... me cae bien. :roll:

:tinfoil:
