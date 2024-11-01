Un retrato de los mismos pijos de toda la vida

"tendrán enfrente a las mujeres, a las veteranas y a las chavalas, a las que tienen curro y a las paradas, a las madres y a las que deciden no parir. Nos tendrán enfrente a todas. Por supuesto que, en los núcleos más duros del neofascismo, de los nuevos nazis, hay mujeres jóvenes. Pero son las menos. Nadie me va a convencer de lo contrario. Lo vemos en las encuestas, en los análisis de voto, en las redes… Pero sobre todo, este viernes lo pude volver a ver en la calle. Ese grupo de machitos pijos, niños de papá, consiguió el efecto contrario al"
| etiquetas: fallarás , fachalecos , cayetanos , feminismo
No me ha parecido que haya mostrado odio, sino que ha descrito una situación que ella ha vivido desde su punto de vista: eran pocos, hombres y con una estética concreta. Después de repasar el artículo no veo nada de esos "odios buenos" que comentas, aunque puede que me falle la comprensión lectora.
Trabajó de joven en cosillas temporales para pagarse entradas a conciertos y cosillas. Que no le hacía falta realmente porque se lo podía pedir a sus padres pero no es raro.
Azafata de imagen en congresos.
Yo trabajé de sabadero en el Corte Inglés durante la carrera y las chicas de perfumería había muchas pijillas, mucho tonteo en esa época.
#7