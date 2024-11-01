edición general
Un retrato de los mismos pijos de toda la vida

"tendrán enfrente a las mujeres, a las veteranas y a las chavalas, a las que tienen curro y a las paradas, a las madres y a las que deciden no parir. Nos tendrán enfrente a todas. Por supuesto que, en los núcleos más duros del neofascismo, de los nuevos nazis, hay mujeres jóvenes. Pero son las menos. Nadie me va a convencer de lo contrario. Lo vemos en las encuestas, en los análisis de voto, en las redes… Pero sobre todo, este viernes lo pude volver a ver en la calle. Ese grupo de machitos pijos, niños de papá, consiguió el efecto contrario al"

GeneWilder #2 GeneWilder
La misandria lésbica habitual a la que nos tienen acostumbrados estas fanáticas. Los odios buenos de la neoizquierda.
#6 cybermouse
#2 Cámbiate ese nick, anda . Ya sabes "No tomarás el nombre de Dios en vano" :clap:
Jesús_Spain #8 Jesús_Spain
#2 que dice tu mamá q te termines el colacao y te hagas la cama
#10 coninguez
#2 El artículo no me ha parecido misándrico. Ha criticado a un grupo de personas específico que protestaba contra ellas llamándolas "comunistas". La única crítica que sí podría hacerse es que ha presupuesto que el hábito ("fachalecos", peinados y polos de marca) hace al monje. Aunque, en este caso, creo que sí acierta en la crítica.

No me ha parecido que haya mostrado odio, sino que ha descrito una situación que ella ha vivido desde su punto de vista: eran pocos, hombres y con una estética concreta. Después de repasar el artículo no veo nada de esos "odios buenos" que comentas, aunque puede que me falle la comprensión lectora.
#11 Nusku *
#2 Desde que sólo os acercáis a las mujeres pagando estáis de un pesadito!
unaqueviene #5 unaqueviene
Cristina, ¿cómo sabes que son varones? ¿Les has preguntado los pronombres?
#12 EISev
#9 lo que estoy diciendo es que no puedes asumir que alguien es o no es pijo solo por una elección de trabajo temporal en la época de estudiante, pero si quieres discutir por discutir, adelante.
#13 Nusku
#12 Claro que sí, que se estuviera hablando de una tal Irene no tiene nada que ver
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
cuando esta buena mujer se entere de que la que tiene al lado, una tal Irene, es otra pija que lleva a sus tres churumbeles (familia numerosa cual Opus) a un colegio privado le va a dar algo después de decir que quienes las increparon eran estudiantes de universidades privadas!! "Son los clásicos niños de papá, los de toda la vida." (la que tienes al lado tiene ya a 3 niños de papá... desde su más tierna infancia en coles privados chupiguays, garantizando que no van a compartir clase, ni patio ni nada con migrantes ni clase obrera)
#3 Ferroviman
#1 la tipica pija cajera de supermercado...
nopolar #4 nopolar *
#3 La pija de Schrödinger.
#7 EISev
#3 mi mujer es de familia pija.

Trabajó de joven en cosillas temporales para pagarse entradas a conciertos y cosillas. Que no le hacía falta realmente porque se lo podía pedir a sus padres pero no es raro.

Azafata de imagen en congresos.

Yo trabajé de sabadero en el Corte Inglés durante la carrera y las chicas de perfumería había muchas pijillas, mucho tonteo en esa época.
#9 Nusku *
#1 Sí, la típica familia pija donde su madre era educadora y su padre un empleado de mudanzas.

#7
