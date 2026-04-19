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"Si la retiran, el mal entraría en Cáceres"

"Si la retiran, el mal entraría en Cáceres"

La plataforma Salvemos la Cruz, liderada por María Isabel González, rechaza la retirada del monumento de Cáceres, argumentando su valor simbólico para los ciudadanos y su dimensión religiosa

| etiquetas: el mal , cáceres
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
A.more #3 A.more *
Siglo XXI señores
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Andreham #2 Andreham
El mal es el que la puso ahí, malditos estúpidos.
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ThePato #7 ThePato
#2 Antes de poner la cruz reinaba el mal porque ahí estaba la fuente del lápiz. Aquí malvados orcos haciendo el mal.  media
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oceanon3d #6 oceanon3d
Una de VOX.
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ThePato #1 ThePato
Huele a guión de El Día de la Bestia 2
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javierchiclana #5 javierchiclana *
Esa cruz es el símbolo de la imposición religiosa/franquista tras un violento golpe de estado... muestra el fracaso de la democracia frente a la teocracia.
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josde #10 josde
Ahora que el que manda en Extremadura es Vox, hará todo lo posible por que no la quiten.
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#4 UNX
Dejad de quitarle el trabajo a EMT.
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Priorat #9 Priorat *
Cáceres me ha gustado mucho las veces que he ido. Pero recuerdo la cruz. A mí esta cosas siempre me dan la sensación de atraso.

Esta es la sensación que me da de la ciudad. Claro, gente como l aque da el titular también.
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Andreham #11 Andreham *
#9 Pues como en Elche.

La puta cruz de mierda ahí en un parque abandonado (y eso que está al lado de un colegio, en el mismo parque al que se abren las puertas del cole) durante más de treinta años; y es entrar PPVOX al ayuntamiento y hay que salvarla (de hecho fue una de las promesas y principales motivaciones de su campaña electoral) y renovar todo el parque. Y han tenido los santísimos huevos de renombrarlo "parque de la concordia", los cínicos hijos de puta herederos de asesinos y traidores.

Las cruces les importa una mierda, lo que les importa es joder a los rojos y que no se olviden de quién ganó la guerra. Como siempre.
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#12 luckyy
Lo que diga esta enferma y analfabeta sobre cruces y demonios nos tiene que traer a pairo y ni siquiera darle bola
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#8 T3rr0rz0n3
A ver si consiguen que no la toquen, ya basta de cargarse patrimonio nacional por revanchismo político.
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menéame