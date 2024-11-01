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Retirada de un lote del cosmético Agrado crema solar SPF 50

Retirada de un lote del cosmético Agrado crema solar SPF 50

La AEMPS informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote 41997300 de Agrado crema solar SPF 50,100 ml.

| etiquetas: retirada , crema solar , benzofenona
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4 comentarios
2 0 0 K 19 cultura
#2 Leclercia_adecarboxylata
A mí no me agradó mucho ese producto.
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#3 girombo
#2 Iba a hacer un chiste parecido, pero el último que hice me costó tres meses en la UCI... :-D :-D :-D :troll: :troll: :troll: :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone:
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#1 girombo
La benzofenona es un componente con propiedades mutágenas y potencialmente carcinógenas. Además altera la actividad de los estrógenos, pudiendo provocar alteraciones endocrinas.

Es un componente que también está prohibido en EEUU.
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ahora que me había untado una rebanada... :ffu:
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menéame