Los resultados del primer trimestre de Reddit superan expectativas: 663 millones de dólares de ingresos

Reddit obtuvo 663 millones de dólares de ingresos el primer trimestre de 2026, un aumento del 69% respecto al año anterior, superando las expectativas y haciendo que sus acciones subieran. La plataforma obtuvo 204 millones de beneficio neto este trimestre y contó con 126,8 millones de usuarios únicos activos diarios en el trimestre, un aumento del 17% en comparación con el mismo período del año pasado. "Reddit es un negocio único impulsado por comunidades profundamente comprometidas y conversaciones humanas auténticas," dijo su CEO.