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Los resultados del primer trimestre de Reddit superan expectativas: 663 millones de dólares de ingresos

Los resultados del primer trimestre de Reddit superan expectativas: 663 millones de dólares de ingresos

Reddit obtuvo 663 millones de dólares de ingresos el primer trimestre de 2026, un aumento del 69% respecto al año anterior, superando las expectativas y haciendo que sus acciones subieran. La plataforma obtuvo 204 millones de beneficio neto este trimestre y contó con 126,8 millones de usuarios únicos activos diarios en el trimestre, un aumento del 17% en comparación con el mismo período del año pasado. "Reddit es un negocio único impulsado por comunidades profundamente comprometidas y conversaciones humanas auténticas," dijo su CEO.

| etiquetas: reddit
5 0 0 K 80 tecnología
12 comentarios
5 0 0 K 80 tecnología
provotector #3 provotector
Estos de reddit todavía no se han enterado que lo usuarios sin cuenta son los que más clics hacen en los anuncios. Y que una web gratuita no puede vivir sin publicidad masiva. Pronto irán a la quiebra.
2 K 25
#4 Troglobyte *
La verdad que no me lo explico, porque yo entro bastante pero mira que el contenido es malo. Muchas veces pienso que gran parte del contenido al menos en algunos idiomas lo generan Bots que hacen de Community managers intentando generar conversaciones. Está claro que hay muchísimos grupos de todo tipo y yo diría que para acceder a lo que te interesa tienes que escarbar mucho pero aún así. Quizás se salve porque se está convirtiendo en algo muy global y tiene usuarios en todo el mundo. Eso y el porno.
1 K 22
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#4 Pues porque vendieron su alma a cambio de ser "fuente" de datos para entrenar IAs, y así ahora aparecen en la punta arriba de los resultados de Google casi para cualquier búsqueda que hagas.
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#9 Troglobyte
#7 Eso explica muchas cosas. No tenía ni idea, gracias.
1 K 21
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 Gracias. Pensaba que era cosa mía por no entender el funcionamiento de la página. No he encontrado nada de utilidad en Reddit.

Y tampoco porno, así que peor aún.
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taSanás #10 taSanás
#8 pues busca mejor… ;)
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vicvic #12 vicvic
No entro en Reddit, pero seguro que la portada no está copada de noticias panfleto totalmente intrascendentes que solo están arriba porque critican a Ayuso o a la derecha en general. O no hay noticias directamente del gobierno ruso entre las más votadas /portada y cosas así.. Pequeños detalles.
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#1 Edwin.r
Reddit es un plagio de meneame
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elTieso #2 elTieso
#1 en resultados económicos no :roll:
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Tarod #5 Tarod *
#1 menéame es una web de anuncios y un 80% de noticias irrelevantes y fuentes estupidas.

Conserva alguna sorpresa positiva de vez en cuando en portada que la mantiene a flote
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#11 DotorMaster
#5 usuario molesto detected :troll:
1 K 29
#6 fisiotico
Porque ahí si han dejado gestionar y trabajar a José el Finanzas
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menéame