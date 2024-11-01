edición general
Restos de un elefante de guerra y munición para catapultas de la Segunda Guerra Púnica encontrados en Córdoba, un hallazgo único en Europa

La importancia del hueso no reside solo en sí mismo, sino en el contexto arqueológico donde fue hallado. El estrato correspondía a una zona industrial ibera tardía, pero asociada a él se documentaron hasta doce esferas de piedra de diferentes litologías, de unos 11 cm de diámetro y 1,4 kg de peso. Estas esferas son, sin lugar a dudas, munición para lithoboloi o petroboloi, unas catapultas de torsión que lanzaban piedras.

elefante de guerra , catapultas , segunda guerra púnica. córdoba
#1 Empakus
Wooow!!!
Qué pedazo de hallazgo!!!
Gracias #0 por subirlo! Es... Impresionante!!!
Por este tipo de links sigo en MNM!!!
2 K 36
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#6 tenemos a san jueves juernes
1 K 18
Bolgo #2 Bolgo *
La desgracia de Aníbal y compañía cimientó nuestra cultura
¿Mejor? ¿Peor? Ahora estaríamos dando gracias a Merkut
1 K 16
#6 DonaldBlake
#2 Nunca sabremos si para mejor o a peor. Lo que tengo claro es que la religión sería la misma que ahora, porque no veo que estemos dando gracias a Júpiter o Ceres.
0 K 8
pandacolorido #8 pandacolorido *
#6 En esa ucronía el mediterraneo occidental cartaginés queda separado del oriental griego y la influencia cristiana no se impone a los cultos cananeos.

El culto a Moloch Baal se extiende por toda África y América, a las cuales se llega mucho antes por la necesidad de puentear el control griego de las rutas hacia la India.
1 K 16
#9 DonaldBlake
#8 Mola tu ucronía, pero no la veo. El cristianismo se extendió por toda Europa, a diferentes marchas, independientemente de si era el occidente Mediterráneo, el este eslavo o el norte germano.

Y, si no hubiese sido el cristianismo, habría sido el Islam, que se comió el norte de África sin problema.
1 K 14
#3 FooDev *
Hostia, han encontrado uno de los elefantes de Aníbal. A mí este descubrimiento me parece muy top. :hug:
0 K 7
Artillero #4 Artillero
#3 a quien hay que invocar para emocionar a un animal con más de 2000 años muerto??{grin} :-D
0 K 10
#5 FooDev
#4 Corregido. :shit:
0 K 7

