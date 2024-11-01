Restos de un elefante de guerra y munición para catapultas de la Segunda Guerra Púnica encontrados en Córdoba, un hallazgo único en Europa

La importancia del hueso no reside solo en sí mismo, sino en el contexto arqueológico donde fue hallado. El estrato correspondía a una zona industrial ibera tardía, pero asociada a él se documentaron hasta doce esferas de piedra de diferentes litologías, de unos 11 cm de diámetro y 1,4 kg de peso. Estas esferas son, sin lugar a dudas, munición para lithoboloi o petroboloi, unas catapultas de torsión que lanzaban piedras.
| etiquetas: elefante de guerra , catapultas , segunda guerra púnica. córdoba
El culto a Moloch Baal se extiende por toda África y América, a las cuales se llega mucho antes por la necesidad de puentear el control griego de las rutas hacia la India.
Y, si no hubiese sido el cristianismo, habría sido el Islam, que se comió el norte de África sin problema.