La respuesta de Arturo Pérez-Reverte tras cancelar las polémicas jornadas sobre la Guerra Civil: "Dedicado a tontos del ciruelo"  

Este encuentro sobre la Guerra Civil iba a celebrarse en Sevilla desde el 2 y hasta el 5 de febrero con la participación de catedráticos, políticos y escritores

carakola
¿Qué dice el tontopolla este?
Macnulti_reencarnado
#2 que en España no cabe un tonto más. Eso dice.
Malinke
#6 y lo dice el más tonto, hablo de Reverte.
Qué manera de arrastre y hacer el ridículo; allá él, ya es mayor.
Macnulti_reencarnado
#7 le vas a enseñar tú mucho a Arturo.
Malinke
#8 por lo que veo, sí, y no es por mérito mío, es por demérito de él.
Macnulti_reencarnado
#9 cuanto talento desaprovechado.
Malinke
#11 si no yo valgo para nada.
Me parece que el talento que tuviera este tío para escribir, nunca leí nada de Reverte, se le otorga automáticamente como persona o a sus opiniones y por supuesto que te encuentras por ahí a infinidad de gente con opiniones más acertadas y mejores personas, ni te cuento.
Es un bocachancla con un ego desmedido.
rojelio
#2 tontopolleces irrelevancias
JohnnyQuest
Invitar a Aznar y Espinosa era un Chikilicuatre de manual. Eso era para el salseo.
BurraPeideira_
¿Un tipo que monta unas jornadas para legitimar el golpe de estado franquista llama sectarios a los demás?
YSiguesLeyendo
El vídeo que ha retuiteado Reverte: www.youtube.com/watch?v=eIW4r2HzpZ4

TRADUCCIÓN: el "ciruelo" en lenguaje del pollavieja de Reverte es la "polla" o los "cojones". de nada!
Imag0
Arturo Pérez-Reverte ha subido el nivel del debate a cotas demasiado elevadas para nuestro entendimiento.
Glidingdemon
El galán en su punto, defendiendo a fachas de mierda. Cuanta basura_reencarnada.
Ah_no_nimo
Dedicado a los tontos del ciruelo
Sabia que este señor era narcisista, pero eso de dedicarse algo a si mismo, supera todas mis expectativas
Nasser
Una mierda que habla.
ZamoraBigote
Pobre hombre, el daño neuronal no perdona, ley de vida.
El_Jevi
"Las jornadas que nos perdimos todos"
