·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7932
clics
El despido de Hacendado
8471
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6243
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4928
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
4619
clics
Patatas a lo probe
más votadas
395
El despido de Hacendado
628
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
372
El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"
436
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
292
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
121
clics
La respuesta de Arturo Pérez-Reverte tras cancelar las polémicas jornadas sobre la Guerra Civil: "Dedicado a tontos del ciruelo"
Este encuentro sobre la Guerra Civil iba a celebrarse en Sevilla desde el 2 y hasta el 5 de febrero con la participación de catedráticos, políticos y escritores
|
etiquetas
:
ucles
,
reverte
,
historia
,
cultura
,
libros
,
literatura
2
0
2
K
6
cultura
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
2
K
6
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
carakola
¿Qué dice el tontopolla este?
4
K
77
#6
Macnulti_reencarnado
#2
que en España no cabe un tonto más. Eso dice.
0
K
10
#7
Malinke
#6
y lo dice el más tonto, hablo de Reverte.
Qué manera de arrastre y hacer el ridículo; allá él, ya es mayor.
1
K
24
#8
Macnulti_reencarnado
#7
le vas a enseñar tú mucho a Arturo.
0
K
10
#9
Malinke
*
#8
por lo que veo, sí, y no es por mérito mío, es por demérito de él.
1
K
24
#11
Macnulti_reencarnado
#9
cuanto talento desaprovechado.
0
K
10
#17
Malinke
#11
si no yo valgo para nada.
Me parece que el talento que tuviera este tío para escribir, nunca leí nada de Reverte, se le otorga automáticamente como persona o a sus opiniones y por supuesto que te encuentras por ahí a infinidad de gente con opiniones más acertadas y mejores personas, ni te cuento.
Es un bocachancla con un ego desmedido.
0
K
12
#10
rojelio
#2
tontopolleces
irrelevancias
0
K
13
#3
JohnnyQuest
Invitar a Aznar y Espinosa era un Chikilicuatre de manual. Eso era para el salseo.
4
K
68
#5
BurraPeideira_
¿Un tipo que monta unas jornadas para legitimar el golpe de estado franquista llama sectarios a los demás?
2
K
47
#1
YSiguesLeyendo
El vídeo que ha retuiteado Reverte:
www.youtube.com/watch?v=eIW4r2HzpZ4
TRADUCCIÓN: el "ciruelo" en lenguaje del pollavieja de Reverte es la "polla" o los "cojones". de nada!
3
K
41
#4
Imag0
*
Arturo Pérez-Reverte ha subido el nivel del debate a cotas demasiado elevadas para nuestro entendimiento.
2
K
31
#12
Glidingdemon
El galán en su punto, defendiendo a fachas de mierda. Cuanta basura_reencarnada.
1
K
19
#13
Ah_no_nimo
Dedicado a los tontos del ciruelo
Sabia que este señor era narcisista, pero eso de dedicarse algo a si mismo, supera todas mis expectativas
0
K
8
#15
Nasser
Una mierda que habla.
0
K
7
#14
ZamoraBigote
Pobre hombre, el daño neuronal no perdona, ley de vida.
0
K
6
#16
El_Jevi
"Las jornadas que nos perdimos todos"
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Qué manera de arrastre y hacer el ridículo; allá él, ya es mayor.
Me parece que el talento que tuviera este tío para escribir, nunca leí nada de Reverte, se le otorga automáticamente como persona o a sus opiniones y por supuesto que te encuentras por ahí a infinidad de gente con opiniones más acertadas y mejores personas, ni te cuento.
Es un bocachancla con un ego desmedido.
tontopollecesirrelevancias
TRADUCCIÓN: el "ciruelo" en lenguaje del pollavieja de Reverte es la "polla" o los "cojones". de nada!
Sabia que este señor era narcisista, pero eso de dedicarse algo a si mismo, supera todas mis expectativas