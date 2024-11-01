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El responsable de DDHH de la ONU declara que las amenazas de Trump son repugnantes y que constituye uno de los crímenes internacionales más graves

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk ha señalado que "las amenazas son inaceptables" y declarado lo siguiente: "Deploro la retórica incendiaria que se ha desatado en la guerra de Oriente Próximo durante las últimas semanas por todas las partes, incluidas las recientes amenazas de aniquilar a toda una civilización y atacar la infraestructura civil. Esto es repugnante. Llevar a cabo tales amenazas constituye uno de los crímenes internacionales más graves", ha señalado en un comunicado.

| etiquetas: onu , ddhh , trump , amenazas , irán
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7 comentarios
20 4 0 K 283 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Joder, que ha anunciado a bombo y platillo la exterminacion de un pueblo en prime time y aun nadie ha parado esta puta locura {0x1f525}
6 K 92
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 Ni amenazado con sanciones, o aislamiento politico absoluto.
Nada. Todos mirando.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 Eso le toca a la UE, los estados o a la OTAN
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DaniTC #4 DaniTC
#1 y la censura woke lo quiere hacer callar :troll:
1 K 31
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 imagina que nivel es, que todos los trumpistas españoles están calladitos y d e perfil bajo
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BastardWolf #7 BastardWolf
#6 pero porque estan ocupados preparandole medallas y premios por la paz
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#2 Leclercia_adecarboxylata
El gesto.  media
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menéame