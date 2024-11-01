El responsable de DDHH de la ONU declara que las amenazas de Trump son repugnantes y que constituye uno de los crímenes internacionales más graves

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk ha señalado que "las amenazas son inaceptables" y declarado lo siguiente: "Deploro la retórica incendiaria que se ha desatado en la guerra de Oriente Próximo durante las últimas semanas por todas las partes, incluidas las recientes amenazas de aniquilar a toda una civilización y atacar la infraestructura civil. Esto es repugnante. Llevar a cabo tales amenazas constituye uno de los crímenes internacionales más graves", ha señalado en un comunicado.