Reserva de 30 no acude a un restaurante de Zaragoza y esta es su reacción

La noche del 12 de noviembre se vivió una situación incómoda en el restaurante La Bocca, del Grupo Tandem. Una reserva para 30 personas no acudió al establecimiento y tampoco avisó de la cancelación. El equipo tenía mesas preparadas, compras gestionadas y personal extra contratado para atender un servicio que finalmente no existió.
No se Rick pero o pagas poco y mal a tus trabajadores y son unos inútiles, o pagas poco y mal y te están saboteando para cobrar más horas sin estres.
Que básicamente es casi todo el aforo del restaurante.
Ale, siguiente, que hoy me he levantado dispuesto a arreglar todos los problemas de las hostelería.