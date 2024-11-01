edición general
Reserva de 30 no acude a un restaurante de Zaragoza y esta es su reacción

La noche del 12 de noviembre se vivió una situación incómoda en el restaurante La Bocca, del Grupo Tandem. Una reserva para 30 personas no acudió al establecimiento y tampoco avisó de la cancelación. El equipo tenía mesas preparadas, compras gestionadas y personal extra contratado para atender un servicio que finalmente no existió.

frg #4 frg
Una reserva de 30 sin un nombre ni número de teléfono ....

No se Rick pero o pagas poco y mal a tus trabajadores y son unos inútiles, o pagas poco y mal y te están saboteando para cobrar más horas sin estres.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
Me parece de poca cabeza permitir reservar para 30 y no pedir un depósito..
Que básicamente es casi todo el aforo del restaurante.
enochmm #1 enochmm
Pide adelanto.
Ale, siguiente, que hoy me he levantado dispuesto a arreglar todos los problemas de las hostelería.
Veelicus #3 Veelicus
#1 Es lo que tendrian que hacer cuando las reservas sean de mas de 2 personas
