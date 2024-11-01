Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

El incidente ocurrió en Huaihua (China), cuando un niño terminó con un candado de combinación atrapado en sus orificios nasales. Según los medios que recogen el caso, el menor lo introdujo por curiosidad y el problema llegó después: no podían abrirlo porque nadie sabía la combinación y retirarlo a la fuerza podía provocarle daño. Sus padres intentaron ayudarle, pero al ver que el candado no salía y que el niño sentía dolor, optaron por pedir ayuda profesional. Fue entonces cuando intervino el servicio de emergencias. Los bomberos valoraron