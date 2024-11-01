edición general
Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

El incidente ocurrió en Huaihua (China), cuando un niño terminó con un candado de combinación atrapado en sus orificios nasales. Según los medios que recogen el caso, el menor lo introdujo por curiosidad y el problema llegó después: no podían abrirlo porque nadie sabía la combinación y retirarlo a la fuerza podía provocarle daño. Sus padres intentaron ayudarle, pero al ver que el candado no salía y que el niño sentía dolor, optaron por pedir ayuda profesional. Fue entonces cuando intervino el servicio de emergencias. Los bomberos valoraron

#1 eqas
Joer, que es de 3 dígitos. Tardas menos en probar todas las combinaciones que en que lleguen los bomberos.
3 K 43
#2 coydanerko
#1 Anda que no es fácil abrir un candado de combinación, y casi más rápido que sabiendo la combinación.
1 K 10
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 Le arrimas el soplete y luego le pegas con la maza, no tardas ni un minuto
:troll:
2 K 28
LaInsistencia #7 LaInsistencia
#4 Metes algo fino por el borde de la rueda central, palpas la palanca al fondo del candado y aprietas hacia el lado ancho del candado; 8 de cada 10 candados de combinacion baratos se pueden abrir con el palillo de la navaja suiza en segundos, y te sobra tiempo para volver a ponertelo en la boca y apoyarte en la barra mientras criticas a esta juventud...
0 K 7
#8 EISev
#4 al niño o al candado?
2 K 32
Apotropeo #9 Apotropeo *
#8 Funciona con ambos, de forma individual o conjunta
0 K 12
arturios #3 arturios
"el episodio terminó con una promesa: no volver a meterse "cosas raras" en la nariz."

estoooo....
0 K 10
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Pregunta1: ¿como puede pasarse el candado de un orificio al otro de la nariz sin salir sangre?...al menos yo tengo los orificios incomunicados por una pared de piel...

Pregunta2: ¿y luego la gente se sorporende porque alguien se mente una granada de la 1ª WW por el culo?...
0 K 7
tusitala #6 tusitala
#5 Alguien se ha metido una Granada en el culo? Y pretendes que no me sorprenda?
1 K 16

