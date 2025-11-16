República Checa planea expansión nuclear para duplicar producción y dejar combustibles fósiles

KHNP de Corea del Sur superó a EDF de Francia en una licitación para construir una nueva planta cuyos dos reactores tendrán una producción de más de 1.000 MW cada uno que complementarán los cuatro reactores de 512 MW de Dukovany. "La energía nuclear generará entre el 50% y el 60% alrededor de 2050 en la República Checa, o tal vez un poco más", La expansión nuclear es necesaria para ayudar al país a independizarse de los combustibles fósiles, asegurar suministros constantes y confiables a un precio razonable, cumplir con los requisitos de bajas
Claro que sí, gracias al altamente disponible, de confiable suministro, cariñoso y sobre todo muy ecológico Uranio.
En serio estos liberatas todos siempre con las mismas coletillas prefabricadas sin raciocinio alguno y en especial los liberatas checos cada vez que hablan te preguntas si no son más tontos porque el día no tiene más horas.
y sobre mentiras una.
Cuando terminen la central, el paradigma energético será otro distinto.
La transición a energías no contaminantes no requiere en ningún caso de la energía nuclear. No hay ninguna característica de la energía nuclear que la haga especial y necesaria, y no solo eso sino que la dependencia en ella es peligrosa porque se va a cero con una velocidad casi instantánea en caso de evento de parada.
Y hay otra cosa muy simple de ver. Los países con nucleares son pocos, y cada vez serán menos. Esa lógica estúpida significaría que la gran mayoría de países "no pueden". Ridículo.
Pero si se ha pasado de 24 a 34 países con centrales nucleares
pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryStatisticsLandingPage.aspx
Y 16 países más tienen ya planificados instalarlas.
Incluso tres de los cuatro que las cerraron están estudiando volver a abrirlas
Y para muchísimos países también
Además considero la eólica mucho menos ecológica que la nuclear...