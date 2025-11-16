República Checa planea expansión nuclear para duplicar producción y dejar combustibles fósiles

KHNP de Corea del Sur superó a EDF de Francia en una licitación para construir una nueva planta cuyos dos reactores tendrán una producción de más de 1.000 MW cada uno que complementarán los cuatro reactores de 512 MW de Dukovany. "La energía nuclear generará entre el 50% y el 60% alrededor de 2050 en la República Checa, o tal vez un poco más", La expansión nuclear es necesaria para ayudar al país a independizarse de los combustibles fósiles, asegurar suministros constantes y confiables a un precio razonable, cumplir con los requisitos de bajas