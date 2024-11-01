edición general
26 meneos
29 clics
Repsol es la gran cadena de gasolineras que más ha subido el precio del gasóleo en los últimos cuatro días

Repsol es la gran cadena de gasolineras que más ha subido el precio del gasóleo en los últimos cuatro días

La asociación recuerda que PP, Vox y Junts acaban de tumbar en el Congreso un real decreto-ley con el que el Gobierno podría imponer topes a los precios en situaciones como esta.

| etiquetas: repsol , gasolineras , gasólea
21 5 0 K 205 actualidad
12 comentarios
21 5 0 K 205 actualidad
#1 dsj
Información útil al consumidor...
1 K 22
#3 Barriales *
#1 Hace mas de 30 años(a no ser que no me quede otra), ni se me pasa por la cabeza echar gasolina en repsol. Son unos ladrones.
1 K 18
josde #8 josde
#1 Moeve antes Cepsa igual, menudos precios le ha metido, gasofa, 1,648€ litro, gasoleo 1,767€ litro, donde yo hecho1,529€ litro gasolina.
0 K 20
#5 pozz
SI se pasan subiendo el precio, acabará bajando la demanda..
1 K 18
Casiopeo #4 Casiopeo
El oligopolio ejerciendo de oligopolio, menuda sorpresa
0 K 13
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Me encanta como sube el precio de manera inmediata y cuando baja tarda semanas. Y aquí las autoridades sin meter mano. Que puto robo en nuestras caras.
0 K 12
Cantro #9 Cantro
Acabo de venir de Portugal y allí no ha subido tanto. Especuladores autóctonos haciendo lo que saben
0 K 11
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Y será la que más tardará en bajar
0 K 11
wata #11 wata
Ha e una semana en una gasolinera lowcost el gasoil está 1'269 ayer a 1'499... Hoy ni he pasado a verlo.
0 K 11
#2 hokkien
Pues que vaya a repostar a Repsol su p**a madre
0 K 10
#12 Perrota
Y yo pagando a 5 céntimos el kWh en horario valle la carga del coche eléctrico.

Me imagino un camión eléctrico cargado de noche con estas tarifas. El ahorro a medio y largo plazo será obsceno.
0 K 10
Narmer #7 Narmer
Menudos trileros. Es sabido que el combustible se compra con semanas y meses de antelación, por eso me parece muy sucio que aprovechen la coyuntura para subir los precios como un cohete, reaccionando casi a la par que la cotización en bolsa del petróleo. Después, cuando baja de nuevo el precio del barril, tardan semanas o meses en que se refleje la bajada en las gasolineras.

Menos mal que uso principalmente el vehículo eléctrico y me cago en esta mafia del petróleo.
0 K 7

menéame