Repsol es la gran cadena de gasolineras que más ha subido el precio del gasóleo en los últimos cuatro días
La asociación recuerda que PP, Vox y Junts acaban de tumbar en el Congreso un real decreto-ley con el que el Gobierno podría imponer topes a los precios en situaciones como esta.
|
etiquetas
:
repsol
,
gasolineras
,
gasólea
21
5
0
K
205
actualidad
12 comentarios
21
5
0
K
205
actualidad
#1
dsj
Información útil al consumidor...
1
K
22
#3
Barriales
*
#1
Hace mas de 30 años(a no ser que no me quede otra), ni se me pasa por la cabeza echar gasolina en repsol. Son unos ladrones.
1
K
18
#8
josde
#1
Moeve antes Cepsa igual, menudos precios le ha metido, gasofa, 1,648€ litro, gasoleo 1,767€ litro, donde yo hecho1,529€ litro gasolina.
0
K
20
#5
pozz
SI se pasan subiendo el precio, acabará bajando la demanda..
1
K
18
#4
Casiopeo
El oligopolio ejerciendo de oligopolio, menuda sorpresa
0
K
13
#6
cenutrios_unidos
Me encanta como sube el precio de manera inmediata y cuando baja tarda semanas. Y aquí las autoridades sin meter mano. Que puto robo en nuestras caras.
0
K
12
#9
Cantro
Acabo de venir de Portugal y allí no ha subido tanto. Especuladores autóctonos haciendo lo que saben
0
K
11
#10
Javi_Pina
Y será la que más tardará en bajar
0
K
11
#11
wata
Ha e una semana en una gasolinera lowcost el gasoil está 1'269 ayer a 1'499... Hoy ni he pasado a verlo.
0
K
11
#2
hokkien
Pues que vaya a repostar a Repsol su p**a madre
0
K
10
#12
Perrota
Y yo pagando a 5 céntimos el kWh en horario valle la carga del coche eléctrico.
Me imagino un camión eléctrico cargado de noche con estas tarifas. El ahorro a medio y largo plazo será obsceno.
0
K
10
#7
Narmer
Menudos trileros. Es sabido que el combustible se compra con semanas y meses de antelación, por eso me parece muy sucio que aprovechen la coyuntura para subir los precios como un cohete, reaccionando casi a la par que la cotización en bolsa del petróleo. Después, cuando baja de nuevo el precio del barril, tardan semanas o meses en que se refleje la bajada en las gasolineras.
Menos mal que uso principalmente el vehículo eléctrico y me cago en esta mafia del petróleo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
