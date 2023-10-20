·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
El reportero francés Antoni Lallican, primer periodista asesinado por un dron ruso en Ucrania
El fotoperiodista francés Antoni Lallican ha sido asesinado por un dron ruso este viernes en Ucrania. Esta es la primera vez que un periodista muere por esta causa durante esta.
etiquetas
ucrania
rusia
invasión
putin
periodista asesinado
actualidad
Comentarios destacados:
#4
Voto irrelevante al no existir el voto hipocresía.
#1
Free_palestine
#0
no te veo publicar nada de los más de 200 periodistas muertos en gaza
rsf.org/es/más-de-210-periodistas-asesinados-en-gaza-rsf-y-avaaz-llam
Edit: ¿Doble vara de medir?
12
K
173
#4
rekus
Voto irrelevante al no existir el voto hipocresía.
7
K
106
#2
Kachemiro
segun el inMundo, los periodistas que mata Rusia si que son asesinados, no como los palestinos que mueren expontaneamente al parecer
4
K
70
#5
Enésimo_strike
#2
siempre me asombran estos invents basados en absolutamente nada con lo que se pretende conseguir ¿qué?
Gaza concentra a casi un tercio de los 45 periodistas asesinados este 2023
amp.elmundo.es/television/medios/2023/12/14/657aa9e421efa056318b45cc.h
Más de 100 periodistas han sido asesinados en 2024, el 60% de ellos en Gaza y Líbano
amp.elmundo.es/television/medios/2024/12/11/67594a7dfc6c836c118b45aa.h
El número de periodistas asesinados en 2023 batió récords, principalmente por la guerra en Gaza
amp.elmundo.es/television/medios/2024/02/16/65cf249de9cf4a45598b45a0.h
8
K
93
#6
Ominous
#5
No te engañes, les molesta la noticia y la toman con ese periódico. Ahora es elmundo, la próxima sera abc o theobjective. Si es que aquí solo es de fiar y se puede menear eldiario, elplural y diariored hombre...
9
K
72
#8
ElenaCoures1
#6
Y sólo hablar de Gaza
De Yemen, Sudan, Congo o Birmania, ni una palabra
Es que no sirven para hacer política en Menéame
6
K
61
#9
Kachemiro
#5
tu has sacado 3 ejemplos, pero de lo que yo denuncio hay miles
www.elmundo.es/internacional/2025/08/25/68ac21abfc6c833a6e8b4588.html
www.elmundo.es/internacional/2025/04/07/67f3bac5fdddfff93f8b457b.html
www.elmundo.es/internacional/2024/07/06/6689031efc6c839f3e8b4585.html
www.elmundo.es/internacional/2024/01/07/659a9c4ce9cf4a19258b45af.html
www.elmundo.es/internacional/2023/10/20/653281acfc6c83f55f8b45d0.html
etc, etc....
2
K
41
#10
Enésimo_strike
#9
vamos a ver que dicen y si se puede llegar a la conclusión de que, te cito textualmente: “no como los palestinos que mueren expontaneamente al parecer”
Primer link:
Mueren seis periodistas, entre ellos uno de Reuters y otro de Al Jazeera, tras varios ataques israelíes en Gaza
vamos, que dejan claro que los han matado ataques israelíes.
Segundo link:
Horror en Gaza: muere calcinado un periodista por un bombardeo israelí en una carpa de prensa
dejan claro que Israel provoca…
» ver todo el comentario
3
K
49
#16
Kachemiro
#10
#12
lo que no os enterais (o no os quereis enterar) es del uso intencional, por parte de la prensa que reproduce el relato sionista, de las palabras "muertos" y "asesinados" cada una con muy diversas implicaciones semanticas y legales.
pero bueno... estoy discutiendo con unos troles sionistas asi que no puedo esperar mucho de vuestra capacidad cognitiva
0
K
12
#12
ElenaCoures1
#9
De tu primer enlace:
"Israel lanzó el lunes un doble ataque contra el mayor hospital del sur de Gaza, causando 20 muertos, entre ellos cinco periodistas"
Yo te entiendo
Si el lector es un poco corto y no se fija, podría parecer que la causa fue un "accidente"; o si es ciego, por ejemplo
0
K
7
#11
Duke00
#5
Algunos siempre tienen una excusa para justificar o minimizar los crímenes de guerra que no les gusta admitir.
Acusando a otros de doble vara de medir, en realidad están aplicando ellos una doble vara de medir.
2
K
38
#7
cocolisto
Ahí estopa pa todos :
www.cope.es/actualidad/espana/noticias/ucrania--periodista-ruso-muere-
Al menos 30 periodistas rusos han muerto en el conflicto :
www.dw.com/es/muere-periodista-ruso-en-ataque-con-drones-en-ucrania/a-
2
K
43
#14
Duke00
#7
La noticia que pones habla de la muerte de un periodista. Lo de los 30 es una declaración de Putin y por lo tanto hay que tomarlo con pinzas.
0
K
12
#17
cocolisto
#14
Hay 2 noticias en el texto que he mandado. Pero vamos, a poco que tengas sentido de lo que significa una guerra, estas cosas pasan tanto en un bando como en otro, así que ponerse de plañidera por estos casos es poco racional. Otra cosa es el caso de Gaza donde los sionistas asesinos van a capón a matar, rematar y asesinar a todo el que pueda dar noticias del horror que se está cometiendo allí.
0
K
20
#3
Joker_2O
Aqui si lo llaman asesinato, el médico que se cargaron en Palestina, se murió una una parada de autobus.
1
K
27
#13
ElenaCoures1
#3
O el melillense asesinado en un atentado; que en algunos medios se dice que "murió" en un atentado
Pero en ese meneo seguro que no entraste a decir ni pío ¿o sí?
0
K
7
#15
Joker_2O
#13
ni entro ni mucho menos comento en todos los menos
0
K
7
#18
fofito
"Estas no son víctimas colaterales de la guerra. Al atacar a periodistas, el ejército ruso persigue deliberadamente a quienes intentan documentar crímenes de guerra. Para los periodistas, cada viaje al frente es un riesgo mortal. Antoni Lallican corrió este riesgo una y otra vez, viniendo a Ucrania, viajando al Donbás, documentando lo que muchos prefieren no ver. Construyó un puente visual entre el mundo y la realidad ucraniana. Ahora, él mismo se ha convertido en parte de esta trágica…
» ver todo el comentario
0
K
14
18
