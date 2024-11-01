·
Vídeo: Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte - Desnivel.com
El fotógrafo de montaña chino Ma Chunlin ha conseguido una toma ininterrumpida de la ruta de la arista norte desde el Collado Norte (6.500 m) hasta la cima
etiquetas
everest
ascensión
dron
china
cultura
#2
Connect
El problema de esa montaña, y otras que superan los 6.000 metros, es la fuerte reducción de oxígeno que en el del Everest es la más acusada. Y el frío extremo. Por el resto, es una ascensión con muchos tramos técnicos que te puedes encontrar en otros picos. Solo que no es lo mismo subir con buena temperatura y todo el oxígeno que quieras, que hacerlo con síntomas constantes de cansancio.
Los que hacen cima sin oxígeno suplementario, esos son los que ahora tienen verdadero valor. La prueba está en que ahora miles de turistas agarrados a cuerdas y sin mucha experiencia en la montaña, suben hasta arriba. Sin conocimientos técnicos de escalada, pero con chutes constantes de oxígeno.
#3
cabobronson
No queda mucho para que suban en helicópteros, o drones
#1
wata
Visto así, además de la belleza, hasta parece fácil.
Los que hacen cima sin oxígeno suplementario, esos son los que ahora tienen verdadero valor. La prueba está en que ahora miles de turistas agarrados a cuerdas y sin mucha experiencia en la montaña, suben hasta arriba. Sin conocimientos técnicos de escalada, pero con chutes constantes de oxígeno.