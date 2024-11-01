·
545
OKdiario confirma el contrato de 75.000 euros para publicar contenido patrocinado por ACOM, pero asegura que no era “propaganda sionista”
439
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni
391
La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé
555
Carlos Alsina, sobre la flotilla: "Siempre fue una misión abocada a quedar incumplida, pero eso mismo era parte de la misión"
647
Israel detiene la flotilla, silencio de los líderes de la UE. Estallan las protestas en toda Europa [ENG]
Ana: meses sin saber que su mamografía tenía indicios del cáncer ahora confirmado en ambos pechos
Con una primera prueba hecha en mayo, hasta agosto no la avisaron de que debía hacerse nuevos exámenes ante las sospechas que se habían visto de tumores malignos.
etiquetas
historia
ana
meses
desconocimiento
cáncer
confirmación
#7
Pero que hijos de la grandísima puta.
Y es que después del Prestige, Irak y las armas de destrucción masiva, el 11M, el Yak42, Marbella, el 15M y la visita del Papa, Metro Valencia, el Alvia, las residencias durante el COVID y el lucro con las mascarillas, la Dana, Montoro, las amistades de Feijoo con los narcos, la guerra sucia contra Podemos... y un eterno etcétera, está claro que son unos putos mafiosos impunes de mierda, porque la injusticia de este país es partidista y necesita tanta renovación como esa casa de ladrones que es la monarquía, sus medios, ejército y FFCCSE...
Todo eternamente podrido de corporativismo franquista asqueroso, insufrible e insoportable. Hace falta un juicio general a TODOS los traidores fascistas a este país.
#7
Mangione
*
Pero que hijos de la grandísima puta.
Y es que después del Prestige, Irak y las armas de destrucción masiva, el 11M, el Yak42, Marbella, el 15M y la visita del Papa, Metro Valencia, el Alvia, las residencias durante el COVID y el lucro con las mascarillas, la Dana, Montoro, las amistades de Feijoo con los narcos, la guerra sucia contra Podemos... y un eterno etcétera, está claro que son unos putos mafiosos impunes de mierda, porque la injusticia de este país es partidista y necesita…
28
K
254
#8
pitercio
#7
a ver, para eso ganaron la guerra y se recolocaron impunes en la transición.
7
K
56
#17
veratus_62d669b4227f8
*
#7
Estan enquistados en los centros de poder. Hace mas de 20 años que Anguita lo dijo bien alto y claro; La transición fue un paripé, quizás en ese.momento no se podia hacer mas, con los militares acechando pero mas tarde, como cuando si se pudo con una mayoria absoluta del PSOE, tampoco se hizo, el Sr Gonzales resultó que no era lo que creiamos que era. Todo atado y bien atado.
4
K
36
#19
pablogad
#7
Buen resumen
0
K
7
#29
PsySkeletor
*
#7
yo no diría juicio. Yo diría otra cosa, sin jueces y en petit comité.
Que luego ya sabemos que de los jueces uno se libra, pero de los elementos purificadores cuesta algo más.
0
K
9
#36
Jarod_mc
#7
la gente es subnormal
0
K
7
#58
Mediorco
#7
El PP es experto en provocar víctimas. Que lo sepan los votantes: la derecha es mala para la salud.
0
K
12
#4
Macadam
*
Ana, pero tú mira el vaso medio lleno, mujer!
www.meneame.net/story/consejera-andaluza-salud-victimas-diagnostico-ta
Panda de sicópatas están al frente
8
K
103
#9
Laro__
#4
Según la consejera del PP solo son cuatro casos. Ya encontró uno. Tres andaluzas más y podrán seguir privatizando tranquilamente.
4
K
53
#1
tierramar
En Andalucia falta Spiriman para poner en sus sitio a los políticos
6
K
67
#3
Sandman
#1
Y un par de Mangione.
32
K
279
#6
maestrodenada
*
#1
y en el pp sobran aprendices de mengele
1
K
20
#11
omega7767
#1
sacrificó su vida por el sistema de salud público
que en paz descanse
3
K
31
#28
Jarod_mc
*
#11
gracias a él tienen a este hijo de puta gobernando, su misión de no ir a votar o abstenerse sirvió para que esta red criminal haga buena a la analfabeta cúbica de Susana. La pena es que no arrastrase con el a unos cuantos
0
K
7
#45
Wachoski
#28
gracias a él? O gracias a los bastardos que se hacían llamar socialistas y estaban jodiendo lentamente la sanidad pública?
Porque vamos, si la piara de Susana hubieran sido decentes, no estaría la cancurnia liándola ahora
1
K
11
#54
Jarod_mc
#45
el lo fomentó, pero evidentemente este está empeorando descaradamente el sistema para forrarse y engrasar la red criminal. No entiendo la comunidad más grande de españa y la más atrasada
0
K
7
#55
Chinchorro
*
#45
Con la gusana no pasaban estas cosas.
Con el Pp si.
¿De quién es la culpa? ¿De la gusana también?
Joder con el PP, que hagan lo que hagan, nunca es culpa de ellos.
0
K
12
#20
Lenari
#1
Hay los medios para hacer la mamografía. Hay personal para hacerlo. Se hizo la mamografía. Se obtuvo una analítica con los resultados.
Lo único que quedaba era llamar a la paciente. ¿Hay medios para hacerlo? Hay teléfonos, hay correos, hay distribución postal, pagado por el sistema sanitario, solo hay que usarlos.
A un político se le puede achacar que no ponga medios, pero si los medios están, y la analítica está, y los medios para avisar a la paciente están... ¿también es culpa de los políticos?
6
K
-14
#25
xaxipiruli
*
#20
Coincido contigo. Ahora se está responsabilizando a la consejera, cuando ni siquiera ocupaba el cargo en el momento en que comenzó el problema. Además, la información disponible sobre lo sucedido es bastante limitada y poco esclarecedora.
1
K
15
#27
baronluigi
#20
¿ La saturación del sistema por falta medios, no tendría algo que ver?
1
K
25
#41
Lenari
#27
La saturación del sistema no es excusa.
La saturación del sistema puede justificar las listas de esperar, ¿pero no avisar? Estamos hablando de hacer una llamada de teléfono, o de imprimir un aviso y ponerlo en la bandeja de envíos postales para cuando se pase a recogerlo el de oficina que se encargue de envíar las cartas.
¿Cuanto se tarda? ¿Dos minutos? Que además los positivos serán un porcentaje pequeño de las pruebas. Metes 100 horas de trabajo para hacer pruebas a un grupo de mujeres,…
3
K
42
#46
arcangel2p
#41
Esto es el descuido de alguien, o el sistema informático. Si hay resultados "urgentes" a notificar, el sistema debería insistir hasta que se notifica. No puede quedarse al fondo de una lista de tareas y que no pase nada.
1
K
16
#51
SegarroAmego
#41
todo esto suena a cagada de funcis . Pero hay que echar mierda al PP, es la consigna de Menéame
3
K
4
#30
Jarod_mc
#20
eso solo para pagar multas o quitarte ayudas
1
K
14
#48
ZiiZ
#20
En el artículo dice que el informe que acompaña a la mamografía y en el que se indicaba la presencia de cancer tiene fecha de agosto; aunque la prueba se la hicieron en mayo.
0
K
6
#49
Laro__
#20
En las empresas me enseñaron, hace tiempo, que se pueden delegar funciones pero ¿las responsabilidades? No; esas no se pueden delegar jamás.
2
K
24
#53
Raziel_2
*
#20
Cuando te toque a ti, disculpales como te dé la gana.
A los que tenemos cáncer no nos sale de los cojones ser tan rematadamente gilipollas.
1
K
14
#26
Jarod_mc
#1
yo creo que falta plomo
3
K
24
#31
Supercinexin
*
#1
Spiriman, que en paz descanse, era un showman. Ok para montar el escándalo y la manifestación por la calle pero, como siempre, si eso luego no de traduce en una organización política que arrase en las urnas para cambiar las cosas de verdad, no sirve absolutamente para nada.
Los shows baratos postmodernos son ridículos si luego la gente no se apunta, ni milita en, ni vota a, partidos de izquierdas que estén comprometidos con ese ideario que tanta gente parece que defiende en las…
2
K
24
#50
Wachoski
*
#31
para que comentas tanto si no sirve tampoco para nada?
Un poco lo mismo, no?,.... Te expresas por aquí, y él se expresaba en la calle. No recuerdo oírle en plan,.... Seguidme! Cambiemos el pais!!
Creo que estás un poco con el pie torcido hoy...
Pd. Era un médico, no un político, se quejaron lo que pudieron, mostraron lo que supieron mostrar, y luego nadie pilló el testigo.
1
K
14
#40
obmultimedia
#1
Lastima que se lo comió su propio personaje aun haciendo una causa noble.
0
K
11
#2
Verdaderofalso
Ufffff
2
K
44
#10
Dedalos
Responsabilidades penales ya!
3
K
40
#12
harverto
Votar al PP es intento de homicidio
2
K
34
#14
M.Rackham
#12
Votar al PP es homicidio por negligencia e incompetencia.
2
K
30
#15
aPedirAlMetro
*
#12
Votar al PP es ser un pedazo de mierda (o ser un absoluto ingenuo)
1
K
24
#43
chavi
*
Lo mas sangrante es que encima no ahorran un céntimo, todo lo contrario. Segmentando la poblacion y haciendo cribados a partir de 45 años cada 1, 2 o 3 años segun el segmento de edad en el que estes se evitan miles de muertos y el coste es prácticamente el mismo que sin hacer absolutamente ningún cribado
1
K
23
#56
fpove
#43
El objetivo no es ahorrar, el objetivo es trincar y ser sobresalientes.
0
K
7
#18
cosko
Si se iban a morir igual
1
K
22
#23
Tumbadito
Lo que se necesita es una puta ley que salga del congreso que obligue a los gobiernos autonómicos a destinar a la sanidad pública los mismos importes que hoy pagan a empresas privadas.
No sólo se les acabaría el negociado, tendríamos una sanidad pública ejemplar y de excelencia
1
K
22
#32
AristotelesNicomaco
Feijóo es un visionario.
Cuando dijo lo de PARTÍCIPES A TÍTULO LUCRATIVO estaba retratando fielmente a los Moreno Bonilla, los Ayusos, los Mañuecos, los Mazones...
Un visionario.
1
K
22
#34
biodi
Esto parece más una negligencia por parte del equipo sanitario, no puede ser que el radiologo vea algo sospechoso y no se active ningún protocolo.
1
K
16
#47
BM75
#34
Han fallado los protocolos, no los equipos médicos.
www.meneame.net/story/sas-tenia-constancia-desde-enero-2024-retrasos
www.meneame.net/story/consejera-andaluza-no-dimite-fallos-detectados-c
0
K
8
#33
Lusco2
Con una incidencia normal que ya tiene que estar establecida, se puede intervenir y tener un tratamiento eficiente, pero estos han retrasado todo, hay más mujeres en esa situación y alguna tiene que ser operada de inmediato. Peor no puede hacerse
1
K
15
#5
vviccio
Los duques de Alba le pagarán el tratamiento que para eso chupan de Doñana.
0
K
11
#35
Jarod_mc
#5
me ha recordado a la peli esa de Mario Camus, los santos inocentes, la escena de los paletos y la terrateniente dándole limosna a sus esclavos, pues asi está aquello aún y lo que le queda. Buena película
0
K
7
#42
moco36
Abogado y que levante en peso a los culpables
0
K
9
#24
jmav
Lo que está liando con la sanidad el Moreno.
Pides una ambulancia para una persona mayor con cita a las 9 de la mañana y tienes que estar preparado para la ambulancia a las 7 de la mañana. Habrá varias ambulancias para todos. También recortes.
0
K
6
#57
SpeakerBR
#24
En 2020 ó 21, a mi madre le ponen una protesis de rodilla. La operan en Sevilla en
agosto
. Le dan el alta y le dicen que si quiere ambulancia... Total, sobre las 16:00 la recoge una ambulancia
SIN AIRE ACONDICIONADO
y al rojo vivo. Poco pasa para los cabrones que son...
1
K
12
#59
jmav
#57
Pasar pasa. Cuando el personal se va al otro mundo no se suele decir que es por esto. Pero si suele pasar.
0
K
6
#21
pedroj
Votar al PP = votar al PSOE
De seguir así VOX va a arrasar en las próximas elecciones.
2
K
-5
#39
Jarod_mc
#21
venga sigue viendo el hormiguero anda
4
K
48
#37
Nitrous
La mejora sanidad del mundo.
3
K
-15
#44
Mangione
#37
Hasta que vinieron ellos a meter la puta mano.
5
K
60
#13
Lrs
Las tetas de mi novia tienen cáncer de mama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! por eso noooooo por eso noooo quiero tocarlas
13
K
-61
#16
Khanbaliq
#13
Ni tu madre quiso darte el pecho, mostro.
1
K
23
#22
Anfiarao
#13
ostras un despojo social.
4
K
59
#38
Jarod_mc
#13
ojalá te toque a ti
1
K
15
#52
Leon_Bocanegra
#13
si fueran las tetas de tu novia significaría que alguien ha tenido los santos ovarios de acercarse a ti. Y no creo que eso vaya a suceder nunca.
0
K
9
Ver toda la conversación (
59
comentarios)
