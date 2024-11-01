edición general
La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé

Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas, están dispuestos a luchar hasta el final para mantener su privilegiado acceso privado a la playa de O Con (Moaña, Pontevedra), construido sobre un terreno que fue declarado de dominio público en 2007, once años antes de que la pareja del líder del PP adquiriese la propiedad. Tras la negativa del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a prorrogar la concesión sobre esos 215 metros cuadrados, Cárdenas ha decidido gastar su última bala y ha presentado de un recurso contra esa decisión ante la...

salteado3 #4
No me quiero imaginar cómo estarían los telediarios de Antena3 si está propiedad fuera del coletas...

Ya me veo a ciudadanos "espontáneos" (con camiseta de Voz o chaleco) llenos de ira y rabia hostigando día y noche y alguno con una excavadora derrumbando el muro.
5
#2 tromperri
La derecha siempre favorece lo privado :troll:
4
sleep_timer #5
#2 Que se lo digan a Miguel Angel Rodriguez, que siempre está privado.
0
salteado3 #3
La Audiencia Nacional... siempre está ahí cuando la necesita el PP.
0
#1 To_lo_loco
Alguna vez me gustaría saber las tarifas de lo que supone ir escalando en los diferentes órganos de justicia. Y el reparto de esos gastos.
0
#6 Jarod_mc
mucho dinero del narco tráfico disponible para esto
0

