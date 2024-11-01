La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé

Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas, están dispuestos a luchar hasta el final para mantener su privilegiado acceso privado a la playa de O Con (Moaña, Pontevedra), construido sobre un terreno que fue declarado de dominio público en 2007, once años antes de que la pareja del líder del PP adquiriese la propiedad. Tras la negativa del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a prorrogar la concesión sobre esos 215 metros cuadrados, Cárdenas ha decidido gastar su última bala y ha presentado de un recurso contra esa decisión ante la...