Reportaje sobre la mentirosa del pegamento condenada a 10 años por simulacion de delito  

Condenada a diez años de prisión la mujer del 'caso del pegamento' por fingir secuestro y vejación seshual Una sentencia de más de 200 páginas recoge la "escenificación" montada por Vanesa G.G. para llevar a su ex pareja a la cárcel La Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia sobre el conocido como 'Caso del Pegamento' y condena a un total de diez años de prisión a Vanesa G. G, la mujer de Fabero que fingió ser secuestrada y agredida por su ex pareja vertiendo pegamento en sus genitales. Así lo apunta el fallo judicial, que adela