edición general
14 meneos
43 clics
Reportaje sobre la mentirosa del pegamento condenada a 10 años por simulacion de delito

Reportaje sobre la mentirosa del pegamento condenada a 10 años por simulacion de delito  

Condenada a diez años de prisión la mujer del 'caso del pegamento' por fingir secuestro y vejación seshual Una sentencia de más de 200 páginas recoge la "escenificación" montada por Vanesa G.G. para llevar a su ex pareja a la cárcel La Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia sobre el conocido como 'Caso del Pegamento' y condena a un total de diez años de prisión a Vanesa G. G, la mujer de Fabero que fingió ser secuestrada y agredida por su ex pareja vertiendo pegamento en sus genitales. Así lo apunta el fallo judicial, que adela

| etiquetas: violencia de genero , hembrismo , denuncias falsas , hombres maltratados
11 3 2 K 134 actualidad
6 comentarios
11 3 2 K 134 actualidad
#1 lectorcritico
Es el reportaje mas completo que conozco y muestra detalles que no conocia. Como que el ultimo denunciado en falso,no era el primero.
5 K 74
#2 Leclercia_adecarboxylata
'La mentirosa del pegamento' parece el título de una canción de sábado noche en una fiesta de drags de un garito lgtbi.
0 K 20
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Q disfrute de sus vacaciones del mundo. Lol
0 K 10
Cyberbob #4 Cyberbob
El vídeo es muy recomendable.

Por otro lado, creo que es positivo que al menos en este caso, esta denuncia falsa se haya investigado.
0 K 10
taSanás #5 taSanás
vejación seshual ?
0 K 7

menéame