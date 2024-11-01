edición general
El repartidor justiciero que lucha contra la crisis de carteristas en Londres... armado con pintura en aerosol y una GoPro. [ENG]

Un conductor de reparto que intenta combatir la creciente crisis de carteristas en Londres ha advertido sobre posibles disturbios civiles debido a las "leyes blandas" y la falta de aplicación de las mismas por parte de los agentes de la Policía Metropolitana. Diego Galdino, de 32 años, ha comenzado a tomar la ley por su mano para detener a pequeños ladrones que aterrorizan las calles de la capital. Armado con pintura en aerosol y una cámara GoPro, el ciudadano brasileño recorre las calles de la ciudad exponiendo a posibles carteristas.

#1 Toponotomalasuerte
Gentuza haciendo cosas nazis.


Lo de pensar que la delincuencia es por falta de represión a estas alturas de la película, es de subnormal profundo.
1 K 25
#2 Ovidio
#1 Antes de estudiar las razones de la delincuencia hay que pararla
1 K 16
#6 Toponotomalasuerte
#2 y se para. No hace falta que venga un flipado con aires de charles bronson. Os están friendo el puto cerebro
0 K 10
UsuarioDuro #5 UsuarioDuro
#1 Estamos gastando un dineral manteniendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad para nada.

Que desperdicio.
0 K 9
#7 Toponotomalasuerte
#5 dale una pensada más, hombre. Entiendo que en cierto espectro las cuestiones complejas se simplifiquen a nivel de retrasados, pero quiérete un poco y piensa un poquito a ver donde dije eso.
0 K 10
cosmonauta #4 cosmonauta
Este es como los colgaos paramilitares esos que (dicen que) pasean por el metro de Barcelona tomándose la justicia por su cuenta, pero en cutre.
0 K 15
Andreham #3 Andreham
Pues como se acerque a la city le va a hacer falta un camión lleno de cubos de pintura para echarselo a tanto chorizo.

Pero claro, esos tienen a la policía y a los jueces a su favor. Y pueden asegurarse de que no vuelva a trabajar o de que desaparezca.

Mejor ir contra el mindundi (y sólo si tiene pinta de inmigrante) que ese no sólo no te puede hacer nada sino que encima te da puntos.
0 K 8

