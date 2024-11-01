El repartidor justiciero que lucha contra la crisis de carteristas en Londres... armado con pintura en aerosol y una GoPro. [ENG]

Un conductor de reparto que intenta combatir la creciente crisis de carteristas en Londres ha advertido sobre posibles disturbios civiles debido a las "leyes blandas" y la falta de aplicación de las mismas por parte de los agentes de la Policía Metropolitana. Diego Galdino, de 32 años, ha comenzado a tomar la ley por su mano para detener a pequeños ladrones que aterrorizan las calles de la capital. Armado con pintura en aerosol y una cámara GoPro, el ciudadano brasileño recorre las calles de la ciudad exponiendo a posibles carteristas.
Lo de pensar que la delincuencia es por falta de represión a estas alturas de la película, es de subnormal profundo.
Que desperdicio.
Pero claro, esos tienen a la policía y a los jueces a su favor. Y pueden asegurarse de que no vuelva a trabajar o de que desaparezca.
Mejor ir contra el mindundi (y sólo si tiene pinta de inmigrante) que ese no sólo no te puede hacer nada sino que encima te da puntos.