Reparar coches modernos es mucho más caro, incluso si se trata de daños pequeños, según un estudio

Los coches modernos son mucho más caros de reparar debido a la creciente complejidad tecnológica. Sensores, cámaras y piezas modulares elevan los costes incluso en daños menores. Reparaciones antes sencillas, como cambiar un parabrisas o un faro, ahora requieren recalibraciones y sustituciones completas que pueden superar los 1.000 o incluso 7.000 euros. Según el ADAC, no solo influye la inflación: el diseño actual dificulta arreglos parciales. Esto también encarece los seguros, cuyas primas han aumentado notablemente.