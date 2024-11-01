edición general
Reparar coches modernos es mucho más caro, incluso si se trata de daños pequeños, según un estudio

Los coches modernos son mucho más caros de reparar debido a la creciente complejidad tecnológica. Sensores, cámaras y piezas modulares elevan los costes incluso en daños menores. Reparaciones antes sencillas, como cambiar un parabrisas o un faro, ahora requieren recalibraciones y sustituciones completas que pueden superar los 1.000 o incluso 7.000 euros. Según el ADAC, no solo influye la inflación: el diseño actual dificulta arreglos parciales. Esto también encarece los seguros, cuyas primas han aumentado notablemente.

#1 tropezon *
Sigo un canal de youtube de un desguace. Son graciosos, la verdad.
Pero me quedo con lo que muestran: muchos coches se declaran siniestro total y son bastante reparables. Pero el coste de las piezas supera el valor venal del coche y van a la basura.

Ellos, evidentemente, se hacen publicidad enseñando los mejores coches que les entran, para después vender (y no baratas) las piezas. Pero te da que pensar cómo las marcas han hinchado precios de piezas y mano de obra.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Lo del precio de las piezas de reemplazo en la casa es de chiste.

Esos mismos comentaban que una pantalla creo que de KIA o de un HIUNDAI estaba en precio de lista en 11.000 euros.
#5 tropezon *
#3 Si! Recuerdo eso, me parece que era un tucson.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Un SUV de esos. Vamos, que la puta pantalla costaba como el 25-30% del precio del coche. Menudo pitorreo.
Dragstat #8 Dragstat
#3 con esos precios compensa comprar coches nuevos solo para desguazarlos y venderlos por piezas.
#10 _571
#8 cuidado que encima muchas piezas de esas vienen codificadas.
Gry #2 Gry
Son caros de reparar por diseño. Apuesto algo a que si te compras un coche nuevo y consigues venderlo por piezas al precio que marca el fabricante sacas 10 veces más. :-P
#7 tropezon
#2 Hay un electrónico que tiene un canal de youtube, Planeta Electrónico, que repara faros de coches modernos cambiando un led que cuesta céntimos, pero en concesionario te cambian el faro entero por mil euros.
vviccio #9 vviccio
A seguir fabricando coches y a seguir contaminando porque estamos sobrados de recursos naturales.
#11 drstrangelove
A este ritmo habrá que hacer seguro todo riesgo durante toda la vida del vehículo.
menéame