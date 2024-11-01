Reparar coches modernos es mucho más caro, incluso si se trata de daños pequeños, según un estudio

Los coches modernos son mucho más caros de reparar debido a la creciente complejidad tecnológica. Sensores, cámaras y piezas modulares elevan los costes incluso en daños menores. Reparaciones antes sencillas, como cambiar un parabrisas o un faro, ahora requieren recalibraciones y sustituciones completas que pueden superar los 1.000 o incluso 7.000 euros. Según el ADAC, no solo influye la inflación: el diseño actual dificulta arreglos parciales. Esto también encarece los seguros, cuyas primas han aumentado notablemente.
| etiquetas: coches , reparacion , caro
Pero me quedo con lo que muestran: muchos coches se declaran siniestro total y son bastante reparables. Pero el coste de las piezas supera el valor venal del coche y van a la basura.
Ellos, evidentemente, se hacen publicidad enseñando los mejores coches que les entran, para después vender (y no baratas) las piezas. Pero te da que pensar cómo las marcas han hinchado precios de piezas y mano de obra.
Lo del precio de las piezas de reemplazo en la casa es de chiste.
Esos mismos comentaban que una pantalla creo que de KIA o de un HIUNDAI estaba en precio de lista en 11.000 euros.
Un SUV de esos. Vamos, que la puta pantalla costaba como el 25-30% del precio del coche. Menudo pitorreo.
Como cambia el cuento según quién te lo cuenta.