Los coches eléctricos generan menos ingresos a los talleres, pero marcas como Toyota han encontrado una alternativa

La transición de la industria automotriz a la movilidad eléctrica está empezando a afectar a la estructura de ingresos del sector: en Noruega, donde el 96% de los coches nuevos matriculados son eléctricos, las ganancias derivadas de los servicios de taller están disminuyendo drásticamente. Por ejemplo, las visitas de los modelos eléctricos generan al importador de Volkswagen un 46% menos de ingresos que las de los térmicos. Algunos fabricantes están recurriendo a garantías vinculadas a pasar las revisiones periódicas en el taller oficial.