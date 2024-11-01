Rendición de Hermann Göring ante la 36.ª División de Infantería de EE. UU. en mayo de 1945  

Al comprender la inminente derrota de Alemania, Göring intentó rendirse a los aliados occidentales en lugar de caer en manos soviéticas. El 6 de mayo de 1945, se entregó a las fuerzas estadounidenses cerca de Radstadt, Austria. Los estadounidenses trataron a Göring como un prisionero de gran valor. Fue interrogado, recluido en el Campo Ashcan (el centro de interrogatorio para nazis de alto rango) y posteriormente se convirtió en el principal acusado en los Juicios de Núremberg.
Siempre le puedes dar con una maza para que baje,
No fue tan injusto, algo se merecían, pero fue desigual y totalmente ilegal.
No quiero que se intérprete como una defensa de aquellos monstruos nazis, sino una disconformidad cas fras chapuceras empleadas y el espectáculo mediático que fabricaron.
Sin embargo los amigos norteamericanos nos dejaron al terrible franquismo otros treinta años más y se aprovecharon bien de ello.