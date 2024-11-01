edición general
Rendición de Hermann Göring ante la 36.ª División de Infantería de EE. UU. en mayo de 1945

Rendición de Hermann Göring ante la 36.ª División de Infantería de EE. UU. en mayo de 1945  

Al comprender la inminente derrota de Alemania, Göring intentó rendirse a los aliados occidentales en lugar de caer en manos soviéticas. El 6 de mayo de 1945, se entregó a las fuerzas estadounidenses cerca de Radstadt, Austria. Los estadounidenses trataron a Göring como un prisionero de gran valor. Fue interrogado, recluido en el Campo Ashcan (el centro de interrogatorio para nazis de alto rango) y posteriormente se convirtió en el principal acusado en los Juicios de Núremberg.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Tuvo suerte el verdugo con que se suicidara porque con lo gordo que estaba se carga el patíbulo si lo cuelgan y a lo mejor el verdugo se rompe una pierna en la caída o algo peor. :roll:
Malinke #2 Malinke *
#1 entré a ver si lo habían colgado y ya veo.
Ramen #3 Ramen
#1 lo mismo se quedaba atascado en la trampilla del patíbulo por la panza y ni se moría
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Siempre le puedes dar con una maza para que baje, :roll:
Heni #5 Heni
Es curiosos cómo habría cambiado la historia del Mundo entre el 33 y el 45 si durante esos años, especialmente antes del 39, a Hitler le hubiese pasado algo y Goering hubiese ocupado su lugar, una persona que basicamente en esa época un vividor que gustaba de la comida, los licores, el arte y la caza. Se dedicaría a disfrutar la vida tipo dictador bananero hasta que el régimen hubiese colapsado en algún momento pero sin guerras de por medio
#6 Juantxi
De todas formas tampoco fue muy justo aplicar unas leyes penales que no existía previamente y no aplicárselas a todos lo jefes nazis ni a ninguno japonés, ni de otras nacionalidades implicados en los genocidios. Fue una chapuza de los aliados en la Alemania ocupada.
No fue tan injusto, algo se merecían, pero fue desigual y totalmente ilegal.
No quiero que se intérprete como una defensa de aquellos monstruos nazis, sino una disconformidad cas fras chapuceras empleadas y el espectáculo mediático que fabricaron.
Sin embargo los amigos norteamericanos nos dejaron al terrible franquismo otros treinta años más y se aprovecharon bien de ello.
#7 Borgiano
Siempre saludaba
