Rendición de Hermann Göring ante la 36.ª División de Infantería de EE. UU. en mayo de 1945  

Al comprender la inminente derrota de Alemania, Göring intentó rendirse a los aliados occidentales en lugar de caer en manos soviéticas. El 6 de mayo de 1945, se entregó a las fuerzas estadounidenses cerca de Radstadt, Austria. Los estadounidenses trataron a Göring como un prisionero de gran valor. Fue interrogado, recluido en el Campo Ashcan (el centro de interrogatorio para nazis de alto rango) y posteriormente se convirtió en el principal acusado en los Juicios de Núremberg.