Renault busca proveedor chino de motores sin tierras raras

Renault decidió finalizar su proyecto conjunto con Valeo para desarrollar un nuevo motor eléctrico sin tierras raras y busca en su lugar un proveedor chino más económico. Desde 2023, Renault trabajaba con Valeo en el diseño del motor E7A, una versión más potente y compacta que el fabricante había calificado como “una innovación hecha en Francia”. Las recientes restricciones a las exportaciones impuestas por Pekín han impulsado a los fabricantes a buscar alternativas tecnológicas sin estos materiales.
¿Querían un motor sin tierras raras para reducir la dependencia de China pero como no consiguieron diseñar uno viable estan buscando proveedores en China?
Solo falta estaciones de servicio para hibridos minimo, a nivel planetario, y todos los carros de marcas colonizadores iran a reciclaje.