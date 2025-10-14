edición general
La Reme’, conocida como ‘la mataviejas’ por asesinar a tres ancianas, es detenida por otro crimen casi 20 años después

La policía cree que Remedios Sánchez asesinó a otra mujer en A Coruña durante un permiso carcelario

3 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Qué bien se conserva después de 144 años en el talego.
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Cuadruplicada por lo menos.
