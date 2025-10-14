·
11
meneos
46
clics
La Reme’, conocida como ‘la mataviejas’ por asesinar a tres ancianas, es detenida por otro crimen casi 20 años después
La policía cree que Remedios Sánchez asesinó a otra mujer en A Coruña durante un permiso carcelario
|
etiquetas
:
la reme
,
mataviejas
,
asesinato
10
1
1
K
98
actualidad
3 comentarios
#1
Pertinax
*
Qué bien se conserva después de 144 años en el talego.
2
K
37
#2
EsUnaPreguntaRetórica
Cuadruplicada por lo menos.
0
K
11
#3
mikelx
capitulo de Crims (CAT)
www.3cat.cat/3cat/crims-mataiaies/video/6033780/
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
