Detienen en la cárcel de A Coruña a la 'mataviejas', conocida por asesinar a tres ancianas, por la muerte de otra mujer mayor en un permiso

La gallega Remedios Sánchez Sánchez, condenada hace casi dos décadas a 144 años de prisión por el asesinato de varias ancianas en Cataluña, ha sido detenida por la muerte de otra mujer mayor en A Coruña, según han informado fuentes próximas al caso. En concreto, está abierta una investigación por homicidio en relación al cadáver aparecido en una vivienda de la ciudad herculina a principios de octubre, en concreto el día 3, de una nonagenaria encontrada en el baño. En las grabaciones se vio a la reclusa, que disfrutaba de un permiso penitenci...

3 comentarios
#1 BurraPeideira_
Pobre Ayuso, con lo guapa que es.
#2 unocualquierax
¿ Había asesinado a tres personas y la dejan salir "de permiso" ?
#3 fillodebreoganhn
Hai que liberarse do lastre español.
