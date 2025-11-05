Relatora de ONU denuncia complicidad de EEUU y UE en genocidio en Gaza

En una entrevista publicada el martes en la cadena francesa France 24, la relatora de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, advirtió sobre la responsabilidad internacional en la prolongación de la guerra israelí en Gaza. La experta subrayó que su diagnóstico de genocidio no se limita a los enfrentamientos bélicos, sino que describe un patrón sistemático de destrucción del pueblo palestino por parte del régimen de Israel. También, señaló directamente a Estados Unidos...