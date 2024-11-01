edición general
El informe de la relatora de la ONU resalta que el genocidio en Gaza "es un crimen colectivo" y señala a países occidentales

La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, presentará su nuevo informe, titulado “El genocidio en Gaza: un crimen colectivo”, el próximo día 28. En la página web de la ONU se ha publicado ya un adelanto del mismo, en el que destaca que “el genocidio en curso en Gaza es un crimen colectivo”, sostenido por “la complicidad de Estados terceros influyentes”, que han permitido “las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional” por parte de Israel.

