La relación del rendimiento escolar con el autocontrol y la determinación es fuertemente genética y débilmente causal [ENG]

Muchas investigaciones se han centrado en el autocontrol y la determinación como predictores del rendimiento escolar y académico. La determinación comprende la coherencia del interés y la perseverancia, y el autocontrol es la capacidad de autorregular impulsos conflictivos. Se ha encontrado que la perseverancia y el autocontrol están asociados con el rendimiento escolar y académico. Está bien establecido que el autocontrol y la determinación predicen los resultados académicos, pero la mayoría de los estudios tienden a no abordar la causalidad.

neuron
Del 2023 y solo se ha citado 1 vez desde entonces! Ojo
nopolar
Si esto es cierto es la excusa perfecta para los procrastinadores. "No es mi culpa, es mi condición".
eltxoa
#2 Se le llama TDAH.
Aguarrás
Como que el entorno, la educación o la situación familiar no tienen nada que ver, no... El que catea es porque no es de "casta", de buena familia, de esos que se hacen registrador con la pinga... :roll:
