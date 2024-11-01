La relación del rendimiento escolar con el autocontrol y la determinación es fuertemente genética y débilmente causal [ENG]

Muchas investigaciones se han centrado en el autocontrol y la determinación como predictores del rendimiento escolar y académico. La determinación comprende la coherencia del interés y la perseverancia, y el autocontrol es la capacidad de autorregular impulsos conflictivos. Se ha encontrado que la perseverancia y el autocontrol están asociados con el rendimiento escolar y académico. Está bien establecido que el autocontrol y la determinación predicen los resultados académicos, pero la mayoría de los estudios tienden a no abordar la causalidad.