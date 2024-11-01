edición general
5 meneos
12 clics
Reino Unido lanza un órdago militar con un arma derribadrones a 11 euros cada disparo: estará disponible en 2027

Reino Unido lanza un órdago militar con un arma derribadrones a 11 euros cada disparo: estará disponible en 2027

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha anunciado que el láser de alta potencia DragonFire ha conseguido derribar drones que viajaban a velocidades de hasta 650 km/h en un campo de tiro en Escocia. Por ello, ha firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con la empresa de defensa MBDA UK para finalizar el desarrollo del arma láser. Sus disparos cuestan unos 13 dólares la unidad (unos 11 euros) y es capaz de alcanzar una moneda a un kilómetro de distancia.

| etiquetas: mbda uk , dragonfire , disparo láser , arma derribadrones
4 1 0 K 75 tecnología
6 comentarios
4 1 0 K 75 tecnología
Desideratum #1 Desideratum
La guerra de las galaxias ya está aquí. o_o
1 K 37
Feindesland #2 Feindesland
Habrá que fabricar los drones con pintura de espejo. :-D
1 K 26
SeñorMarron #4 SeñorMarron
#2 y que no te extrañe que pongan un pequeño misil para apuntar al origen del laser
0 K 7
Veelicus #3 Veelicus
proximamente los drones seran como espejos xD
0 K 11
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Como reflexión diré que a los de abajo nos interesa el desarrollo open source de armamento anti drones y demás sistemas de armas automáticoz.

Pensadlo un poco.
0 K 11
lgg2 #5 lgg2
El problema de estos sistemas que últimamente se están anunciando es que sirven para defender "alguna" infraestructuras grandes, pero el ataque con "mosquitos" que diezma la tropa no los evita.

Me explico: son sistemas que van alojados en contenedores con su generador y electrónica, son poco portátiles. y habría que ver como responden a una situación de saturación si necesita varios segundos por objetivo.

Habría que ser un poco críticos con estos sistemas, que visto lo visto los terminaremos pagando entre todos para nada.
0 K 8

menéame