Reino Unido lanza un órdago militar con un arma derribadrones a 11 euros cada disparo: estará disponible en 2027

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha anunciado que el láser de alta potencia DragonFire ha conseguido derribar drones que viajaban a velocidades de hasta 650 km/h en un campo de tiro en Escocia. Por ello, ha firmado un acuerdo por 400 millones de dólares con la empresa de defensa MBDA UK para finalizar el desarrollo del arma láser. Sus disparos cuestan unos 13 dólares la unidad (unos 11 euros) y es capaz de alcanzar una moneda a un kilómetro de distancia.