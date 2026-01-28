edición general
La regularización histórica de Zapatero que transformó la economía: cada migrante legalizado en 2004 aportó 3.504 euros en cotizaciones sociales

En 2004, el sistema de Seguridad Social de España experimentó uno de los mayores saltos en recaudación de su historia reciente, impulsado por una decisión política inesperada tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. El entonces recién elegido gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una regularización masiva que permitió a cerca de 600.000 inmigrantes obtener la documentación necesaria para trabajar legalmente. Esta medida implicó que toda esta cantidad de personas que hasta el momento no cotizaban empezaran a hacerlo.

Sergio_ftv #6 Sergio_ftv *
#4 Lo de los autónomos también son cotizaciones. En el régimen general y de autónomos se paga cantidades similares, se cotiza por X y se debe pagar un treinta y poco por ciento de X, y eso que se paga se recupera, en parte o de más, vía pensiones, paro, asistencia sanitaria y alguna cosa más que no recuerdo.
0 K 15
#5 Mesopotámico
#4 Una mierda xD
0 K 10
#3 Mesopotámico
3500 euros en cotizaciones sociales? eso es una mierda
0 K 10
#4 eugeniodl
#3 eso es aproximadamente lo que paga un autónomo al año.
0 K 8
#8 mstk
#3 En 2026 si es una mierda, en 2004 no lo era.
0 K 7
#9 eugeniodl
#8 En 2026 paga unos 4.400 € al año.
0 K 8
#1 adamuz
en 2008 se demostró que era una farsa.
5 K -13
Peka #2 Peka
#1 La regularización no fue una “farsa”. La regularización sí aumentó la afiliación y las cotizaciones a la Seguridad Social de forma inmediata y verificable. La afiliación extranjera pasó de 1,1 millones a más de 1,8 millones en muy poco tiempo. Eso mejoró ingresos, no los empeoró.

En 2008 lo que ocurre es la crisis financiera global (burbuja inmobiliaria + Lehman Brothers). La destrucción de empleo afectó a toda la economía, no solo a migrantes ni a regularizados. Culpar a la regularización de 2005 de la crisis de 2008 es confundir causa y correlación.
7 K 66
#7 ctm2000j
#2 no hagas mucho caso, la ignorancia o simplemente las ganas de malmeter...
0 K 7
Andreham #10 Andreham
#2 #7 Sólo tenéis que leer su nombre de usuario para tener claro a qué viene y qué clase de persona es.
0 K 7

