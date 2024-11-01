edición general
Conferencia "España (y Europa) en apuros" por Jesús Fernández-Villaverde  

España (y Europa) se enfrentan a una situación muy compleja: Colapso demográfico, Estancamiento económico, Caos político y Endeble posición geoestratégica.

aupaatu #1 aupaatu *
Los grandes gestores neoliberales y cristiano demócratas de la Unión con su enorme visión de futuro de las multinacionales,sus consejos de administración sus bonus y sus dividendos han conseguido llevarnos a la insignificancia en todos los sentidos y han conseguido con sus medios crear la ilusión de que la solución de un problema creado por la derecha lo arregla la ultraderecha dictatorial.
#2 Cincocuatrotres
Nadie se preocupa del mayor problema que tenemos en el país, al globalismo le interesa desnaturalizarnos y apuesta por la inmigración, un problema que se venía venir y por el que nadie ha hecho nada, esa es nuestra clase política, inútiles al frente cobrando bien y trabajando por los intereses de los que nos gobiernan, las multinacionales nos pastorean.
