El regreso silencioso del sarampión: la fragilidad de una victoria sanitaria que creíamos irreversible
El sarampión parecía una enfermedad del pasado, pero sus cifras actuales en España y Europa revelan que el virus nunca desapareció.
etiquetas
sarampion
españa
europa
estados unidos
vacunas
#1
Barriales
Los magufos de extrema derecha,los cristianos evangelistas antivacunas y los payasos televisivos como iker gimened, tienen mucha culpa de todos esto.
8
K
93
#2
azathothruna
Gracias a los fanboys de amigos imaginarios, regresara la viruela.
Y eso contando lo viejo.
Cuando el ebola se esparza...
5
K
83
#5
inventandonos
#2
Si puedo venir a filosofar un poco. Los que tenían amigos imaginarios tenían más poder hace 80 años que hoy, y sin embargo se erradicaban enfermedades y, "ser antivacunas" como quien es de un club deportivo, no me parece que fuera tan común.
¿Puede ser que las redes nos estén degradando la capacidad de razocinio?
0
K
12
#6
azathothruna
#5
Si la gente "elije" esa degradacion, es su problema.
Conozco imbeciles que aqui decian que Trump seria bueno para nuestro pais.
2
K
33
#7
Cantro
#2
No recuerdo que la iglesia se haya pronunciado contra las vacunas. De hecho, recuerdo al Papa Francisco animando a la gente a vacunarse
Esto es más bien por parte de los que ponen a determinados políticos, influencers y redomados gilipollas, nada imaginarios, como fuente de sabiduría.
1
K
23
#9
Verdaderofalso
#7
el arzobispo Vigano fue muy duro con las vacunas
www.meneame.net/story/monsenor-vigano-victimas-vacuna-son-sacrificadas
2
K
47
#8
molybdate
#4
El sistema educativo actual (incluyendo el de secundaria), a pesar de ser menos exigente que sistemas anteriores, sigue explicando perfectamente los conceptos de inmunidad adquirida y las vacunas como herramienta.
El problema no es el sistema educativo (que puede ser muy mejorable), hay varios problemas, pero uno que está muy presente son las redes sociales. Cuando la gente tiene como referencia para todo a gente sin un mínimo de conocimiento de muchísimos temas, eso empieza a notarse. El…
» ver todo el comentario
2
K
34
#3
molybdate
Es increíble como algo ya bien establecido, algo que fue un hito en la prevención y lucha contra muchas enfermedades, que funciona de una manera excelente y como muy pocos efectos adversos. Y lo más importante, fundamentado en evidencia científica. Es echado por tierra por charlatanes que convencen a ignorantes.
Las generaciones que tienen algo ya heredado y que no han luchado por ello o no han vivido los problemas relacionados con eso, no valoran los logros del pasado y se dejan convencer por charlatanes del tres al cuarto.
Cada vez parece más claro que la humanidad se extinguirá por estupidez.
2
K
28
#4
robustiano
*
Es echado por tierra por charlatanes que convencen a ignorantes.
#3
Las víctimas de la ESO, de aquellos polvos, estos lodos...
Por cierto, relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/sanidad-eleva-22-casos-sarampion-brote-co
0
K
18
#11
soberao
#3
Para lo que se ha convertido Internet, para dar cobijo en las redes sociales a esta gente contra la ciencia que se parecen más a la santa inquisición de la edad media que al razonamiento de una persona que ha estudiado y se supone que sabe lo mínimo de ciencia.
0
K
15
#12
molybdate
#11
Totalmente de acuerdo. Pero quiero resaltar que no se trata de lo que diga alguien aunque haya estudiado, sino que hay evidencias científicas publicadas y bien probadas. Incluso si alguien que ha estudiado habla en contra de eso, su opinión no es comparable a la evidencia científica.
0
K
7
#10
Laro__
*
Volvemos al siglo pasado. Una enfermedad que ya dábamos por controlada, pegando un subidón de casos en España (en Europa no tanto; creo que eso es una exageración). Estos iluminados nos hunden la inmunidad de rebaño y le dejan al virus libre para contagiar a lo pobres desgraciados que no pueden vacunarse.
Y no, no son solo cuatro granos rojos: El bicho trae regalitos en forma de 'amnesia inmunitaria', que básicamente te formatea las defensas y hace que tu cuerpo olvide cómo luchar contra…
» ver todo el comentario
0
K
10
