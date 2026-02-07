Registro con invitaciones

edición general
Vamos a implementar tras un periodo de discusión primero en abierto y luego en el Consejo Consultivo un registro basado en invitaciones.

Todos los usuarios con actividad en el último año recibirán invitaciones y además habrá predisposición desde la dirección a enviarlas a quien las solicite.

mahuer #5 mahuer
Pero esto solo funcionaría si en la nueva cuenta se queda registrado el usuario que lo invitó y además se le castiga por igual a las dos cuentas.
Los trolls si no, con su cuenta buena se auto invitan y crean cuentas para pegarles fuego sin que le afecte a su cuenta buena y el ciclo nunca acaba.
Torrezzno #9 Torrezzno
Vendo invis de Meneame y Forocoches. Ventajas de ser un old fag.
Livingstone y compañia podéis encontrarme en el fascista Telegram para seguir troleando
vicenfox2 #10 vicenfox2 *
Meneame perdiendo usuarios y la mejor idea que se les ocurre es limitar el acceso a la gente nueva que quiera entrar con invitaciones? xD

Yo llevo aquí muchos años y si mañana me quedara sin cuenta no sabría a quién acudir para conseguir una invitación porque no estoy en ninguna chupipandi ni tengo contacto con nadie del foro ya que yo simplemente quiero ver las noticias y los comentarios de las mismas y supongo que no seré el único al que se la pela el microverso de troles y activistas que actúan en manada y por eso me mantengo al margen.

Por cierto, y esto es una opción personal, creo que está página si te sumerges lo suficiente, es más toxica aún qué ForoCoches :tinfoil:
orangutan #11 orangutan
#10 No importa, lo importante es que la gente que entre a meneame sea del cortijo de la chupi para que controlen lo que se envía.
Ripio #12 Ripio *
#11 Ya estás tú y un par más para enviar spam de las homilías murcianas y aupar con los votos al murciano y hacer de lastre "contrapeso".
www.meneame.net/search?u=orangutan&q=renegados

PD Solo pongo envíos, no voy a perder tiempo buscando los votos.
Y encima tienes los santos cojones de hablar de cortijos.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Por fin nos forocochizamos. ABAJO PERRO XANXE. TETAS. VIVAN LOS SHUR.
verocla #4 verocla
#3 Te Poleo con gusto shur
manbobi #7 manbobi *
Como que los troles no tienen YA un carro de usuarios antiguos, como tanta gente.
Recuerdo que en tiempos hubo una medida de tener yn mínimo para poder postear y evitar que desde un agregador recién creado se enviara SPAM salvaje mediante comentarios y envíos.
Hace un año aproximadamente se cambió de gerencia y volvió a casa el instigador de aquella campaña de basura y propiciador de la medida. Cuando esto sucedió, la nueva jefatura, entre lo primero que hizo estuvo quitarla, y castigar el voto…   » ver todo el comentario
woody_alien #2 woody_alien
¿Nos vamos a forocochizar?
bronco1890 #6 bronco1890
Seguirá habiendo multicuentas como los hay en forocoches, sólo que multicuentas recomendados.
El problema es como se comporta la camarilla que dicta la "línea editorial", no los trolls.
MacMagic #8 MacMagic
¿De expulsar a Harkon lo habéis comentado?

Para ver donde está la línea.
#14 DatosOMientes
Uy, la de cuentas en barbecho que van a entrar a escribir una parida para tener actividad y recibir invitación...
thorpedo #16 thorpedo
Yo en vez de capar los nuevos registros pondría ratio para comentar ( no es normal que un usuario nuevo te haga mil mensajes nuevos en una semana ) Y luego lo de siempre detectar las cuchipandis que se cruzan votos ( hay muchos algoritmos ya sobre eso ). Si el voto de esas cuchipandis se amortigua es más fácil controlar la oleada de trolls
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
Genios!!!
Veo #13 Veo
No lo es ideal, supone una barrera para nuevos usuarios, pero es que a mi tampoco se me ocurre que pueda ser lo ideal.. y en todo caso la mierda que se sueltan los troles multicuentas es mucho más perjudicial para que nuevos usuarios se animen a participar.
