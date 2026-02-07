Registro con invitaciones

Vamos a implementar tras un periodo de discusión primero en abierto y luego en el Consejo Consultivo un registro basado en invitaciones.
Todos los usuarios con actividad en el último año recibirán invitaciones y además habrá predisposición desde la dirección a enviarlas a quien las solicite.
Los trolls si no, con su cuenta buena se auto invitan y crean cuentas para pegarles fuego sin que le afecte a su cuenta buena y el ciclo nunca acaba.
Livingstone y compañia podéis encontrarme en el fascista Telegram para seguir troleando
Yo llevo aquí muchos años y si mañana me quedara sin cuenta no sabría a quién acudir para conseguir una invitación porque no estoy en ninguna chupipandi ni tengo contacto con nadie del foro ya que yo simplemente quiero ver las noticias y los comentarios de las mismas y supongo que no seré el único al que se la pela el microverso de troles y activistas que actúan en manada y por eso me mantengo al margen.
Por cierto, y esto es una opción personal, creo que está página si te sumerges lo suficiente, es más toxica aún qué ForoCoches
Recuerdo que en tiempos hubo una medida de tener yn mínimo para poder postear y evitar que desde un agregador recién creado se enviara SPAM salvaje mediante comentarios y envíos.
Hace un año aproximadamente se cambió de gerencia y volvió a casa el instigador de aquella campaña de basura y propiciador de la medida. Cuando esto sucedió, la nueva jefatura, entre lo primero que hizo estuvo quitarla, y castigar el voto… » ver todo el comentario
El problema es como se comporta la camarilla que dicta la "línea editorial", no los trolls.
