El Referéndum de Filipinas en 1598: pertenecer o no a la Monarquía Hispánica

Felipe II, poco antes de su muerte en 1598, y ante la petición de primer Arzobispo de Manila, organizó un referéndum en Filipinas para preguntar a sus habitantes si estaban cómodos perteneciendo a la Corona española y si querían seguir perteneciendo a ella. Fue un referéndum vinculante, es decir, Felipe II estaba dispuesto a abandonar el territorio si sus habitantes votaban en contra. Lógicamente, aquella pregunta no se realizó a cada uno de los habitantes de Filipinas sino que se preguntó a cada uno de los caciques o sultanes.

HeilHynkel
Esto huele más a trola que el CV de Abascal como experto en IA con 20 años de experiencia.
Nachodemieres
Me recuerda al referéndum que tuvimos los españoles para elegir la forma de Estado. Un rey absoluto (Franco) decide cual es la forma sin discusión, luego los diferentes caciques( políticos de la transición) la hacen posible sin preguntar directamente al pueblo no sólo la forma de Estado también la Constitución sin formar antes una Asamblea Constituyente votada por todos en unas elecciones libres.
#5 ombresaco
#4 Opción 1: Leyes A, B, C (que gustan) , y D, E y F (que no gustan).
Opción 2: Leyes G, H, I, J, K, L, M (que no gusta ninguna).

La gente vota la 1 por rechazo a 2, y D, E y F se sienten legitimadas
#6 mstk
Felipe II no era un rey muy acorde al siglo XVI . Edictos como el referéndum este, las leyes de indias o la jornada de trabajo de 8 horas dan fe de ello.
Natxelas_V
Desgraciadamente eso pasará con Venezuela. Los liberan del dictador, pero a cambio serán siempre ciudadanos de segunda para los ingleses norteamericanos.
