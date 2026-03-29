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La reducción de la jornada de los funcionarios equivale a la pérdida de 17.500 empleos a tiempo completo menos

La reducción de la jornada de los funcionarios equivale a la pérdida de 17.500 empleos a tiempo completo menos

El Ministerio de Función Pública ha acordado con CCOO, CSIF y UGT reducir la jornada laboral de los funcionarios hasta las 35 horas semanales

| etiquetas: reducción , jornada , funcionarios , equivale , pérdida , empleos , tiempo
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8 comentarios
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Gry #6 Gry
Los que más protestan contra la reducción de horas dicen que sobran el 90% de los funcionarios así que estarán contentos.

Nosequien decía el otro día que deberían prejubilarlos a todos y así por lo menos nos ahorrábamos los gastos en oficinas.
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#1 woke *
yo no estoy de acuerdo en que ahora me hagan trabajar 35 horas
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Anfiarao #2 Anfiarao *
#1 pues trabaja más horas
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#3 woke
#2 hasta ahora, he trabajado menos de 35
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Anfiarao #4 Anfiarao *
#3 algo me dice que escondes informacion
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#5 Onaj
Como ese tiempo lo recorten del almuerzo los bares perderán 17500 millones de euros.
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#7 Borgiano
Funcionarios y pensionistas, la verdadera casta española.
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#8 Almirantecaraculo
#7 a ver hextudiao artrista.
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