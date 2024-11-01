Las redes sociales son un problema para los adolescentes. Quitárselas como quiere el Gobierno también lo será

El anuncio del Gobierno de España de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años algunas luces, pero sobre todo sombras. Como padre de dos adolescentes, el anuncio de Pedro Sánchez me toca de cerca. También lo ha hecho en los últimos meses la conversación y las medidas que ya se han ido activando en otros países. Para todos los padres en una situación similar, y para todos los que vayan a vivirla —si efectivamente esas medidas acaban activándose—, la conclusión es clara. Para los menores de 16 años el smartphone es dos cosas a la vez.