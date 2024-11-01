edición general
Las redes sociales son un problema para los adolescentes. Quitárselas como quiere el Gobierno también lo será

El anuncio del Gobierno de España de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años algunas luces, pero sobre todo sombras. Como padre de dos adolescentes, el anuncio de Pedro Sánchez me toca de cerca. También lo ha hecho en los últimos meses la conversación y las medidas que ya se han ido activando en otros países. Para todos los padres en una situación similar, y para todos los que vayan a vivirla —si efectivamente esas medidas acaban activándose—, la conclusión es clara. Para los menores de 16 años el smartphone es dos cosas a la vez.

DORO.C
#6 Es que para eso hace falta educación. Es mucho más cómodo que papá estado se ocupe de todo...
#9 MrMax
#9 MrMax
#8 Papá estado se ocupa porque los padres han sido incapaces de educar.
0 K 6
DORO.C
#9 O esa es la excusa... me da a mí que a papá estado le importan un higo los menores de 16 años. Será que soy un mal pensado. :roll:
0 K 18
#11 MrMax
#10 A quien seguro que le importan los adolescentes es a Elon musk y su amigo epstein. Ese tipo de gente son los que dirigen las redes sociales. Mucho mejor que el gobiero, por supuesto.
0 K 6
DORO.C
#11 Es que Musk no es el padre de esos adolescentes. Esa es la responsabilidad de sus padres.
0 K 18
#19 MrMax
#16 pero cuando los padres no son responsables alguien tiene que serlo.
0 K 6
IkkiFenix
Con la escusa de los menores se aproxima el control y la censura. Luego se quejan de China y hacen lo mismo.
0 K 13
IkkiFenix
#6 Y el resto que culpa tenemos?
0 K 13
Flogisto
¿Pero han acotado el término para saber qué es y qué no es una red social?
0 K 9
siempreesverano
Dan por hecho que van a prohibir Whatsapp y eso seguramente no es así, no?
0 K 9
DORO.C
La gente aplaudiendo con las orejas que el estado le recorte libertades aprovechando que el Sr. Musk les resulta antipático, en fin... :roll:
6 K 8
delcarglo
#1 ¿A qué libertades te refieres? Esas mismas plataformas tienen reglas de uso, donde una de ellas es edad mínima legal de acceso...edad que la gran mayoría de usuarios se la pasan por la parte más profunda del orto con el consentimiento de esas mismas plataformas.
7 K 91
IkkiFenix
#2 Pues que le pongan una multa, pero los demás no tenemos la culpa de eso.
0 K 13
#3 MrMax
#1 Correcto, recorta la libertad que tienen las elites de manipular las mentes de nuestros adolescentes a traves de las redes sociales fomentando discursos de odio.
2 K 37
DORO.C
#3 ¿Adolescentes? Tú entiendes que para hacer ese cribado será necesario pedir la identificación a TODOS los usuarios, ¿no?
2 K 37
#6 MrMax
#5 Los adultos (sus padres) no han sido capaces de limitar el acceso hasta ahora, eso tiene consecuencias, claro. Tambien tienes la libertad de no usar las redes sociales, así nadie te identifica. Además, no veo quejarte de que empresas privadas usen tus datos para ganar dinero y crear perfiles para poder manipular mejor. Pero si del gobierno para proteger a los a dolescentes
0 K 6
#15 luzer
#5 No sólo eso, no se dan cuenta que esto va a ser otro pack como la ley omnibus... La prohibición a menores de 16 va a ser lo de menos, Es el típico "ej que nadie va a pensar en los niñoooosss!!!" mientras se meten hasta la campanilla como siempre mientras ellos aplauden. Pero si hasta el PP registro ya una propuesta para lo mismo hace un año. La ppsoe esta cagado, pueden abortar, según irene follar con quien quieran, cambiar de genero... pero no pueden entrar a twitter que se les…   » ver todo el comentario
0 K 6
have_a_nice_day
#1 ¿No se les prohíbe beber ya?, ¿Fumar? ¿Conducir? ¿Casarse? ¿Por qué está es la única libertad que nos preocupa que se les restrinja?
0 K 10
DORO.C
#12 Porque no afecta a los menores. Afecta a todo el mundo.
0 K 18
lonnegan
#1 Esto no es un recorte de libertades, esto es una medida derivada de que los padres han fracasado en su papel de educadores. Como se les ocurre darles smartphones a niños? No solo llenan a sus hijos de mierda, es que otros niños, cuyos padres si saben lo que se hacen, tienen acceso gracias a los móviles de sus amigos a esos contenidos indeseables. Menos llorar y mas educar.
0 K 11
#23 astur365_628eed2f50e0f
#1 como decís vosotros, estáis todos el día con los derechos en la boca y os olvidáis de vuestras obligaciones, en este caso como padres . Además no queríais pin parental ? Pues toma dos tazas .
0 K 9
kumo
Esto es como el pajaporte, el típico muñeco que saca Sanchez para que nos olvidemos de los más de 45 muertos de hace un par de semanas por la incompetencia y corrupción de su gobierno. O que la regularización esta que pretende no se critique. Y de paso intenta asegurarse el relato y ganar algún voto.

Que Musk le de caña es lo de menos. Eso es sólo una excusa.
1 K 0
kumo
Los padres tienen que ser los que eduquen a sus hijos para poder navegar por los medios con seguridad y conocimiento. Sanchez sólo quiere controlar el relato donde la pasta no puede hacerlo. Pones de excusa a "los niños" y todo cuela.
1 K 0

