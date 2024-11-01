edición general
La red eléctrica española colapsa: no se podrán admitir nuevas peticiones de puntos de conexión para vivienda, centros de datos o industria

Las grandes eléctricas han elevado el tono ante el Gobierno y el regulador: la red española de transporte y distribución se está quedando sin margen para admitir nuevos consumidores en numerosos puntos y, si no se corrige con urgencia la forma de planificar y ejecutar refuerzos, "la red estará cerrada" para los nuevos proyectos que hoy están apareciendo como las nuevas construcciones de vivienda o los centros de datos. El mensaje llega acompañado de una crítica directa a Red Eléctrica (REE) -que ha invertido por debajo de su límite máximo duran

Iros a la mierda hijos de puta de las grandes eléctricas. Hoy estoy reclamando 150 pavos que me pretendía estafar en Naturgy. Chorizos de los cojones, que si no te fijas te soplan lo que no está escrito. Lo que no harán a viejitos y gente que no tiene capacidad de fijarse y reclamar estos supuestos "errores".
El economista siempre al servicio de los más necesitados{troll}
Ahora está tocando hibridar, para aprovechar los puntos de conexión sin tener que aumentar la potencia adscrita. Desde luego este pulso no lo va a ganar en gobierno bajando la retribución por debajo de lo normal hasta ahora, o en otros países. Palo y zanahoria.
Grandes gestores
