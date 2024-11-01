La distribución inicial del producto ha tenido lugar en la comunidad autónoma de Cataluña. Para garantizar la seguridad de los consumidores, las autoridades han ordenado la retirada de los productos afectados en todos los puntos de venta. Sin embargo, las autoridades no descartan que hayan llegado a otros puntos del país, por lo que se recomienda precaución.
| etiquetas: e.coli , shiga , alerta , queso crottin de chavignol dop , dubois boulay
Pero imaginad que hacéis un dibujo de Hitler y decidís no ponerle un bigote, viene alguien que te dice que sin bigote no es Hitler pero el dibujo es apasionante y te encanta. Te vas, te comes una tableta de chocolate Milka, vuelves a donde estaba el dibujo y te lo encuentras con bigote.
Pues esto es lo mismo.
#verbosenpeligrodeextinción
Es la primera vez que lo leo
"Alerta sanitaria por la presencia de Escherichia coli en una conocida marca de quesos"
Luego en la entradilla puedes seleccionar el párrafo donde nombran la marca y el queso en cuestión.
Teahorrounclick...