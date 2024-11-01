edición general
5 meneos
21 clics
Alerta sanitaria por la presencia de Escherichia coli en una conocida marca de quesos

Alerta sanitaria por la presencia de Escherichia coli en una conocida marca de quesos

La distribución inicial del producto ha tenido lugar en la comunidad autónoma de Cataluña. Para garantizar la seguridad de los consumidores, las autoridades han ordenado la retirada de los productos afectados en todos los puntos de venta. Sin embargo, las autoridades no descartan que hayan llegado a otros puntos del país, por lo que se recomienda precaución.

| etiquetas: e.coli , shiga , alerta , queso crottin de chavignol dop , dubois boulay
5 0 0 K 68 actualidad
11 comentarios
5 0 0 K 68 actualidad
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Los estreñidos ya tienen una marca de quesos nueva
1 K 26
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Y esta corregido todo al original y la marca puesta
0 K 20
#9 Leclercia_adecarboxylata *
Vale, me habéis cambiado el titular, que me parece perfecto.

Pero imaginad que hacéis un dibujo de Hitler y decidís no ponerle un bigote, viene alguien que te dice que sin bigote no es Hitler pero el dibujo es apasionante y te encanta. Te vas, te comes una tableta de chocolate Milka, vuelves a donde estaba el dibujo y te lo encuentras con bigote.

Pues esto es lo mismo.
0 K 20
#7 Suleiman
Aquí una imagen...  media
0 K 13
Jakeukalane #1 Jakeukalane
#0 aliruza -> alerta
0 K 11
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Era por no repetir dos veces la palabra alerta. :-(

#verbosenpeligrodeextinción
1 K 31
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#2 ok, cambiado de nuevo, disculpa. Pensé que habrías tecleado mal en el móvil sin autocorrector, o algo así.
Es la primera vez que lo leo
1 K 31
Top_Banana #6 Top_Banana
#2 Con ese título te la van a tirar por errónea. El título debe ser exactamente igual que el de la noticia.

"Alerta sanitaria por la presencia de Escherichia coli en una conocida marca de quesos"

Luego en la entradilla puedes seleccionar el párrafo donde nombran la marca y el queso en cuestión.
0 K 13
ansiet #10 ansiet
Según el comunicado emitido por la AESAN, el incidente fue comunicado a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) por las autoridades sanitarias de Francia, que alertaron de la presencia de Escherichia coli productor de la toxina Shiga (STEC) en queso Crottin de Chavignol DOP, de la marca Dubois Boulay.
Teahorrounclick...
0 K 10
#11 Leclercia_adecarboxylata
#10 Sí, antes estaba en el titular.
0 K 20

menéame