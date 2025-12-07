Los rectores alertan de que la falta de vivienda asequible impide estudiar a muchos jóvenes y piden revisar las becas

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha avisado del "grave problema" que tienen los jóvenes para alquilar una vivienda o pagar una residencia debido a los elevados precios o la falta de plazas. "Tener beca no es suficiente para poder estudiar porque muchas veces, según en qué regiones quieran estudiar, ni con la beca pueden pagar la residencia y eso es un grave problema", ha lamentado Alcón en una entrevista a Europa Press.