Los rectores alertan de que la falta de vivienda asequible impide estudiar a muchos jóvenes y piden revisar las becas

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha avisado del "grave problema" que tienen los jóvenes para alquilar una vivienda o pagar una residencia debido a los elevados precios o la falta de plazas. "Tener beca no es suficiente para poder estudiar porque muchas veces, según en qué regiones quieran estudiar, ni con la beca pueden pagar la residencia y eso es un grave problema", ha lamentado Alcón en una entrevista a Europa Press.

Comentarios destacados:    
#4 Forestalx
La riqueza de unos pocos creando cada día más dificultades a la sociedad. La especulación inmobiliaria no permite trabajar, independizarse, estudiar, tener hijos...
5 K 66
sotillo #10 sotillo
#4 Hombre esa política a favor de la riqueza cuenta con una mayoría popular en voto en casi todos los ayuntamientos y comunidades que son los que tienen la competencia, luego están haciendo lo que vota una mayoría
0 K 10
#14 Jacusse
#4 la especulación existe porque tienes limitada la oferta.

Y la demanda poblacional sube más rápido. Y sube al cuadrado con la especulación también, porque es un buen refugio para los ahorros (los fondos de inversión usan "ahorros" de gente y empresas también...).

El resto de impactos en la sociedad, profundos y duraderos, ya te los sabes.
0 K 10
aupaatu #1 aupaatu *
Si no te da la nota no puedes estudiar en las universidades más cercanas y si tienes que estudiar fuera no te da la economía para optar ha un piso compartido gracias al planteamiento neoliberal de la vivienda.
Curiosamente la privatización de la educación beneficia a los que estudian en colegios privados para obtener nota y universidades privadas para licenciarse
2 K 34
sotillo #7 sotillo
#1 Todo se encamina cada vez más a los que tienen más pasta y es normal por que son los que cuentan con un mayor apoyo popular
0 K 10
#2 chavi
Lo que faltaba becas para pagar a los arrendadores...

Que construyan residencias de estudiantes públicas
1 K 24
Dragstat #6 Dragstat
#2 Muchas universidades, sobre todo las más antiguas, se encuentran en las zonas más caras de las ciudades. Viendo la incapacidad de los organismos públicos en lidiar con el tema de la vivienda, veo más fácil trasladar las universidades a otro sitio que construir residencias para estudiantes en zonas de "lujo".
0 K 20
#13 mcfgdbbn3 *
#6: En #Valladolor :palm: la facultad de derecho no está muy lejos de zonas donde se pueden hacer algunos pisos de estudiantes más. ¿Hay que andar 20 minutos? No es mucho y hay autobuses.
0 K 12
sotillo #8 sotillo
#2 ¿Y qué comunidad o ayuntamiento dices que va hacer esto?
0 K 10
Ludovicio #11 Ludovicio
Lo voy a decir gritando:

TODO DINERO QUE SE DE COMO AYUDA PARA PAGAR VIVIENDA VA A SUBIR EL PRECIO DE LA MISMA.

Tener en cuenta el precio de la vivienda en las becas sería contraproducente hasta que regulemos el puto mercado inmobiliario.
1 K 24
#12 mcfgdbbn3
Sí, dar becas para que el dinero vaya a los caseros... :palm:

No, tienen que hacer más alojamientos para estudiantes, y también facilitar que el transporte público te permita llegar a tiempo a la primera clase, porque si llega 1 minuto más tarde, ya no te sirve.

#11: Efectivamente, es un error y va a perjudicar a quienes no puedan disponer de esas becas.
1 K 24
alcama #3 alcama
A ver si gobierna una coalición progresista que lo solucione
1 K 16
denocinha #5 denocinha
#3 O que al menos lo empeore lo suficientemente rápido para que la gente se caiga de la burra de una puta vez
0 K 10
sotillo #9 sotillo
Hombre tenemos al futuro gobierno del país con plenas facultades en 14 de las 17 comunidades y lo único que se ve es que la cosa va a peor, claro que puede ser que no hagan nada para culpar a Sánchez, como con los muertos de Valencia
0 K 10
#15 BoosterFelix
Le noto a esta noticia cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía. ¿Están insinuando que la pobreza es mala para los jóvenes y que por tanto no está bien hacerles nacer en ella? Porque esto deja en mal lugar, tomando por malvadas o tontas, a todas esas personas, éticas e inteligentes, que, en ejercicio de sus legítimos derechos, consideran que la pobreza, la precariedad y la desigualdad inmerecidas son…   » ver todo el comentario
0 K 8

