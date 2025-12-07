Los rectores alertan de que la falta de vivienda asequible impide estudiar a muchos jóvenes y piden revisar las becas

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha avisado del "grave problema" que tienen los jóvenes para alquilar una vivienda o pagar una residencia debido a los elevados precios o la falta de plazas. "Tener beca no es suficiente para poder estudiar porque muchas veces, según en qué regiones quieran estudiar, ni con la beca pueden pagar la residencia y eso es un grave problema", ha lamentado Alcón en una entrevista a Europa Press.
Y la demanda poblacional sube más rápido. Y sube al cuadrado con la especulación también, porque es un buen refugio para los ahorros (los fondos de inversión usan "ahorros" de gente y empresas también...).
El resto de impactos en la sociedad, profundos y duraderos, ya te los sabes.
Curiosamente la privatización de la educación beneficia a los que estudian en colegios privados para obtener nota y universidades privadas para licenciarse
Que construyan residencias de estudiantes públicas
TODO DINERO QUE SE DE COMO AYUDA PARA PAGAR VIVIENDA VA A SUBIR EL PRECIO DE LA MISMA.
Tener en cuenta el precio de la vivienda en las becas sería contraproducente hasta que regulemos el puto mercado inmobiliario.
No, tienen que hacer más alojamientos para estudiantes, y también facilitar que el transporte público te permita llegar a tiempo a la primera clase, porque si llega 1 minuto más tarde, ya no te sirve.
#11: Efectivamente, es un error y va a perjudicar a quienes no puedan disponer de esas becas.