Un recorrido por los coches de Renault con número: del 3 al 21

Renault, la marca del rombo francesa, tiene en su producción una prolífica producción de modelos de coche desde que el 24 de diciembre de 1898 fabricara su primer automóvil. En su haber tiene modelos míticos como los bautizados como Type (A, B, G, K, AX, PR, AG1, CH, DG...) y modelos modernos con nombres ya consolidados como Mégane, Laguna, Clio, Express, Kangoo... Pero quizás, lo que siempre ha llamado la atención de Renault han sido sus modelos bautizados con números: del Renault 3, antecesor del 4, al R5, el R6, el R11, o el R19, o el 21... Todos números míticos de la factoría fundada por los hermanos Louis, Marcel y Fernand Renault. A continuación enumeramos todos...