Un recorrido por los coches de Renault con número: del 3 al 21

Renault, la marca del rombo francesa, tiene en su producción una prolífica producción de modelos de coche desde que el 24 de diciembre de 1898 fabricara su primer automóvil. En su haber tiene modelos míticos como los bautizados como Type (A, B, G, K, AX, PR, AG1, CH, DG...) y modelos modernos con nombres ya consolidados como Mégane, Laguna, Clio, Express, Kangoo... Pero quizás, lo que siempre ha llamado la atención de Renault han sido sus modelos bautizados con números: del Renault 3, antecesor del 4, al R5, el R6, el R11, o el R19, o el 21... Todos números míticos de la factoría fundada por los hermanos Louis, Marcel y Fernand Renault. A continuación enumeramos todos...

11 comentarios
alcama #1 alcama
A mí me gusta el 5
strike5000 #3 strike5000
#1 Al "Copa Turbo" lo llamaban "el ataúd con ruedas", por la de hostias que se metía la gente. Era por culpa del turbo, si no recuerdo mal. Ibas con el coche un poquito acelerado y de pronto te saltaba, con lo que pegabas un salto brutal y se perdía el control.
uyquefrio #6 uyquefrio
#3 Como se suele decir, tanto para bien como para mal, es cosa del indio y no de la flecha.
keiko_san #8 keiko_san
#3 Lo del turbo del R5 copa es leyenda urbana
Como dice #6 era mas cosa del indio

www.diariomotor.com/reportajes/mito-renault-5-salta-turbo/
Fariseo #9 Fariseo
#1 viciosillo
Connect #4 Connect
El artículo tiene buena pinta pero todas y cada una de las fotos de los modelos de coche de los que habla están tapados por publicidad. He quitado dos. A la tercera me he largado. Podría haber entrado con Brave pero ya no me ha dado la gana.

Estoy a favor de la publicidad porque de algo tienen que vivir. Pero no de un abuso así.
strike5000 #5 strike5000 *
¿Alguien más recuerda el Renault Fuego?

Por cierto, nosotros tuvimos un R12, heredado de un tío mío que lo cambió por un R18.  media
javibaz #7 javibaz *
el turbo no salta de repente. Eran 800kg, con mucha potencia y sin casi frenos. .
#2 EISev
El Siete es el que se desarrolló en FASA
viewer #10 viewer
El fuego me encantaba.
Fariseo #11 Fariseo
Mi primer coche fue un R4 del 68, con su cambio en mitad del salpicadero y la primera hacía atrás, qué recuerdos...
A veces frenaba mal y a veces no...no frenaba en absoluto :shit:
