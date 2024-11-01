edición general
RECONCILIACIÓN | Juan Carlos I | Casa del Libro

«Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia».

makinavaja #1 makinavaja
Ni loco compro un libro de este sinvergüenza... ya vale de hacerse rico a nuestra costa!!!
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#1 Mejor comprar este otro

UN REY GOLPE A GOLPE BIOGRAFÍA NO AUTORIZADA DE JUAN CARLOS DE BORBÓN
www.casadellibro.com/libro-un-rey-golpe-a-golpe-biografia-no-autorizad
makinavaja #8 makinavaja
#5 Ese sí que lo he leído.... bastante mejor... :-D :-D :-D
estemenda #2 estemenda
¿Nadie quiere mishs memoriass por cuatro mil pesetash? Amego.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Que alguien lo suba a rapidshare.
Malinke #7 Malinke
Entro y sólo veo publicidad del libro, hasta el precio. Igual había algo más de información que lo que pone en la entradilla y no di con ello. Si no hay nada más que lo que el titular y la entradilla, no está bien lo que has hecho.

«Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me…
#6 Tiranoc
¿Le aconsejó también su padre que no matara a su hermano?
alcama #4 alcama
El regalo de estás navidades
